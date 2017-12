Nowa droga na Odolanach?

Przedstawiciele PKP nie wykluczają budowy drogi technicznej na Odolanach, dzięki której zniknął by uciążliwy ruch samochodów ciężarowych z ulic osiedlowych.

Jak informuje Mariusz Gruza, rzecznik dzielnicy Wola nowa droga miałaby być poprowadzona po terenach kolejowych, a dalej śladem planowanej trasy N-S. Kluczem do rozwiązania trudnej sytuacji na Odolanach jest budowa drogi technicznej, która umożliwiłaby odprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z ulic osiedlowych (m.in. Ordona, Jana Kazimierza, Sowińskiego oraz Grodziskiej).

Dzielnica apelowała do spółki PKP o podjęcie działań mających na celu powstanie takiej drogi. - Na początku 2017 roku pojawiła się wstępna deklaracja ze strony PKP o możliwości poprowadzenia alternatywnej trasy po terenach kolejowych i włączenia jej do al. 4 czerwca 1989 roku. W marcu, po zmianie Zarządu PKP, wystąpiliśmy do prezesa spółki z prośbą o potwierdzenie wcześniejszych deklaracji w tym zakresie. Niestety odpowiedzi nie uzyskaliśmy, a po wakacjach dowiedzieliśmy się, że kolejarze nie zamierzają budować drogi technicznej – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

W ostatnich dniach nastąpił jednak nagły zwrot w tej sprawie. Temat drogi technicznej powrócił podczas spotkania zorganizowanego przez Renatę Kaznowską, zastępcę prezydenta Warszawy, w którym brali udział m.in. przedstawiciele PKP, najemcy gruntów kolejowych oraz mieszkańcy.

- Omawiana koncepcja drogi technicznej zakłada poprowadzenie jej po terenach kolejowych, a później śladem drogi N-S. Bardzo dobrą informacją jest przychylne stanowisko przedstawicieli PKP wobec tej propozycji. Teraz czekamy na konkrety i mamy nadzieję, że kolejnych zwrotów akcji w tej sprawie już nie będzie – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

– Jak najszybciej powinien zostać podpisany list intencyjny oraz ustalony harmonogram działań – dodaje.

Inwestycję powinna zrealizować spółka PKP. Z kolei przedsiębiorcy wstępnie zadeklarowali gotowość do partycypacji w kosztach budowy drogi. Po stronie miasta byłoby zapewnienie włączenia drogi technicznej do ul. Połczyńskiej.

zw.com.pl