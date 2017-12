Kolejny mural na Woli

Do 20 grudnia można zgłaszać projekty muralu, który powstanie na ścianie kamienicy przy ul. Żelaznej.

Realizacja artystyczna ma być inspirowana pozytywnym charakterem Woli, jej przestrzenią i klimatem. Autor najlepszego projektu otrzyma 5 tysięcy złotych, a jego praca ozdobi ścianę budynku.

„Moda na Wolę" to temat konkursu na wykonanie projektu muralu inspirowanego dzielnicą. Wielkoformatowe malowidło powstanie na wyeksponowanej ścianie kamienicy przy ul. Żelaznej 91. Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu z al. Solidarności, w jednym z głównych punktów komunikacyjnych dzielnicy, dzięki czemu każdego dnia oglądany będzie przez tysiące mieszkańców, przechodniów, turystów. Inicjatorem konkursu jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola.

Projekty muralu zgłaszane do konkursu powinny zawierać treści symbolicznie nawiązujące do hasła „Moda na Wolę", posiadać wysokie walory artystyczne, wpisywać się w kontekst przestrzenny i architektoniczny kamienicy przy ul. Żelaznej 91. Najważniejsze, aby mural wzbudzał pozytywne odczucia i był uzupełnieniem otaczającego krajobrazu.

– Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy indywidualni lub grupy artystyczne. Projekt może być wykonany dowolną techniką, a prace powinny znaleźć się w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami do 20 grudnia 2017 r. Praca wyłoniona przez jury zostanie przeniesiona na ścianę kamienicy przy ul. Żelaznej – zaprasza do udziału w konkursie Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN Wola.

Najlepszy projekt wybierze jury złożone z artystów, varsavianistów oraz przedstawicieli miasta, dzielnicy i ZGN Wola.

– Mając na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami założył łąkę kwietną w tej okolicy, która na wiosnę będzie uzupełnieniem zrealizowanego na podstawie zwycięskiego projektu muralu promującego Wolę, jako miejsce w którym chce się żyć i rozwijać – mówi Krystian Ciećka, zastępca dyrektora ZGN Wola.

Zgłoszenie musi zawierać wizualizację muralu oraz projekt wykonawczy. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, z dopiskiem „Zgłoszenie do konkursu na projekt muralu".

