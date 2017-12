Dzielnica ma plan dla Odolan

Rezygnacja z budowy szkoły przy ul. Ordona, ale też działania związane z powstaniem szkół przy ul. Grodziskiej i Karlińskiego. Ogłoszono konkursy architektoniczne na dwie pierwsze placówki

Tak przedstawiają się główne punkty oświatowego planu dla Odolan.

Po listopadowym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym z mieszkańcami Odolan, które było poświęcone budowie szkoły w tym rejonie Woli, Urząd Dzielnicy Wola uzyskał obszerny materiał dotyczący potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 mieszkańców. Uczestnicy spotkania pracując w mniejszych grupach, szukali plusów i minusów trzech zaprezentowanych lokalizacji (Ordona, Grodziska, Karlińskiego), zastanawiali się nad dalszymi krokami konsultacyjnymi oraz wskazywali, w którym miejscu powinna powstać pierwsza szkoła podstawowa na Odolanach.

Lokalizacja przy ul. Grodziskiej została wskazana przez przedstawicieli 11 grup roboczych. Teren przy ul. Karlińskiego wskazały 3 grupy. Trzeba jednak podkreślić, że praktycznie wszystkie grupy wskazujące na pierwszym miejscu lokalizację przy ul. Grodziskiej pozytywnie wypowiadały się również o działce przy ul. Karlińskiego. Żaden z zespołów roboczych nie opowiedział się za szkołą przy ul. Ordona.

Dlatego po analizie postulatów mieszkańców, dzielnica rezygnuje z budowy szkoły na działce przy ul. Ordona.

– Zdecydowana większość mieszkańców wskazywała na dwie potencjalne lokalizacje, przy ul. Grodziskiej oraz ul. Karlińskiego. W związku z tym rozpoczynamy równolegle prace nad budową szkół na tych dwóch działkach. Ponadto jeszcze w tym roku wystąpimy do władz miasto o pieniądze na wykup nieruchomości, na której w przyszłości mogłaby powstać trzecia szkoła. Tak wygląda nasz oświatowy plan dla Odolan – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

W sprawie działki przy ul. Grodziskiej został wypracowany kompromis polegający na etapowej budowie szkoły. – Na tym terenie mamy problemy z liniami wysokiego napięcia, sprawę sądową o zasiedzenie oraz roszczenia do części działki. Dlatego z początkowych 13 tys mkw. zostało nam ok 4100 mkw., na których możemy bez przeszkód budować szkołę. Mieszkańcy zaproponowali etapowanie inwestycji. Najpierw budowę szkoły na wolnym terenie, a później infrastruktury sportowej po rozwiązaniu problemów formalno-technicznych – podkreśla Krzysztof Strzałkowski.

Dzielnica już wystąpiła o warunki przebudowy linii energetycznych do Innogy. Równolegle dzielnica chce pozyskać działki przy ul. Karlińskiego na cele oświatowe. Już zostały skierowane do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy pisma w sprawie uchylenia uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej przekazania tego terenu Archidiecezji Warszawskiej. W związku z tym, że do gruntu zostały zgłoszone roszczenia, jedynym sposobem na zatrzymanie tej nieruchomości w zasobie miasta stołecznego Warszawy jest przeznaczenie jej na cel publiczny. Takie możliwości daje obowiązująca mała ustawa reprywatyzacyjna. Dlatego dzielnica zwróciła się już do władz miasta z prośbą o przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki na ul. Karlińskiego pod cele oświatowe lub usługi publiczne.

– Jeżeli nie będzie to możliwe to postulujemy wyłączenie tego terenu z projektowanego planu miejscowego dla Odolan. Uwolnienie tej nieruchomości pozwoli na szybką budowę szkoły wraz z infrastrukturą – dodaje burmistrz Strzałkowski.

Na początku przyszłego roku dzielnica planuje rozpisać konkurs architektoniczny na budowę szkoły przy ul. Grodziskiej. Po rozwiązaniu problemów formalno-prawnych podobny konkurs zostanie ogłoszony na budowę szkoły przy ul. Karlińskiego.

Kolejnym działaniem jest budowa boiska sportowego i placu zabaw na terenie przy ul. Boguszewskiej, w pobliżu nowego przedszkola. Dzielnica planuje ten obiekt wybudować w przyszłym roku.

zw.com.pl