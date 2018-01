Skwer psa Fafika odnowiony

Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem skweru Psa Fafika przy ul. Ogrodowej.

Skwer Psa Fafika to zielony teren znajdujący się na tyłach budynku przy ul. Ogrodowej 43. To miejsce jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców, którzy zgłosili projekt modernizacji skweru do budżetu partycypacyjnego. Pomysł został zrealizowany przez Urząd Dzielnicy Wola.

– Teren został podzielony na trzy główne strefy, czyli plac zabaw dla dzieci, miejsce ze sprzętem do wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i dorosłych oraz wybieg dla psów. Teraz na skwerze Psa Fafika każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa to siłownia plenerowa, na którą składają się: orbitrek, twister, biegacz-piechur, wahadło-surfer oraz masażer do pleców. Znalazły się tam również plenerowe stoły do gier z siedziskami i stół do ping-ponga. Cały teren został uporządkowany i wyposażony w elementy małej architektury.

Obok znajduje się plac zabaw dla dzieci, który jest ogrodzony, bezpieczny i wyposażony w nowoczesne przyrządy do zabawy takie jak trampoliny, karuzele, huśtawki czy piaskownica.

Ważnym elementem całego skweru jest też specjalnie wydzielony wybieg dla czworonogów. Psy mają tu do dyspozycji duży, zielony teren, wyposażony w różnego rodzaju urządzenia do zabawy. Są również śmietniki oraz akcesoria do sprzątania.

Skwer jest oświetlony, a jego rewitalizacja kosztowała 465 tys. zł.

