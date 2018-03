Prawosławna młodzież świętuje

Na Woli odbywają się Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej.

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej to najważniejsze święto młodzieży prawosławnej, obchodzone na całym świecie nieprzerwanie od 1992 roku. – W tym roku Dzielnica Wola aktywnie włącza się w organizację ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego spotyka się młodzież z całego świata, dzieląc się swoimi doświadczeniami, kulturą, historią i wartościami. W tegorocznych uroczystościach wezmą udział uczniowie z wolskich szkół – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej rozpoczęły się 15 lutego uroczystą liturgią w Katedrze Metropolitalnej Św. Marii Magdaleny, następnie odbędzie się zwiedzanie Warszawy.

Po południu uczestnicy przeniosą się do Hali Sportowej Reduta, gdzie Urząd Dzielnicy Wola zapewnił strefę rekreacyjno-sportową oraz kulturalną. Do dyspozycji uczestników będą: boisko wielofunkcyjne, kopacz, stoły do tenisa i cymbergaja. Organizowane będą konkursy i zawody z nagrodami. Dzielnica zapewnia również występ artystyczny znanego mima – Ireneusza Krosnego i współfinansuje pozostałe atrakcje kulturalne.

Program obchodów 15 lutego 2018, Warszawa : 9 – Boska Liturgia w Katedrze Metropolitalnej Św. Marii Magdaleny, 11.30 – Śniadanie w Centrum Kultury Prawosławnej im. Śww. Cyryla i Metodego, 12.30 – Zwiedzanie Warszawy w tym Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 15 – Obiad, od obiadu włącznie, dalsza część spotkania będzie miała miejsce na Hali Sportowej Reduta OSiR, ul. Redutowa 37 (Wola), 16 – Występ mima – Ireneusza Krosnego, 17 – Spotkanie z Gościem specjalnym, 18 – Występ grupy teatralnej ZaTopieni w Historii, 19 – Program kulturalny – występy zespołów: Horpyna, Dawid Szymczuk Band, н'лем folk.

