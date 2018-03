Będzie kładka z Woli na Żoliborz

W okolicach ul. Powązkowskiej powstanie kładka nad torami kolejowymi, która połączy Wolę z Żoliborzem.

Zapewni ona również dojście do nowego przystanku kolejowego.O takie przejście starali się radni PiS i na ten temat rozmawiali w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzielnica Wola deklaruję zaś budowę dojścia do przyszłej kładki. Kładka powstanie na wysokości ul. Przasnyskiej i Słodowieckiej i nie tylko połączy Wolę z Żoliborzem, ale zapewni również przejście do budowanej nowej stacji kolejowej.

– To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców tej części miasta, zwłaszcza że do tej pory kolejarze planowali dojście jedynie od strony Żoliborza. Temat ten poruszaliśmy od początku kadencji, jednak spółka nie widziała możliwości dokonania zmian w projekcie za 200 mln zł, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tym bardziej cieszymy się, że te twarde stanowisko zostało zrewidowane i kładka zapewni dojście do przyszłej stacji od dwóch stron - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Jest to istotne, bo w rejonie ul. Piaskowej i Burakowskiej budowane są nowe osiedla mieszkaniowe.

Dzielnica Wola deklaruje budowę dojścia do przyszłej kładki. – Jesteśmy już po spotkaniu z kolejarzami. Czekamy obecnie na dokumentację projektową. Na pewno znajdziemy pieniądze na ten cel – podkreśla burmistrz Strzałkowski.

