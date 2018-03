Wsparcie dla pozarządowych

Organizacje pozarządowe otrzymały ponad 650 tys. zł na realizację projektów społecznych i socjalnych na terenie Woli.

Dzielnica Wola rozstrzygnęła cztery konkursy dla organizacji pozarządowych. Fundacja Chrześcijańska NEBO do 30 listopada 2020 r. będzie prowadziła Piaskownicę, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7. – To już kolejna edycja tego projektu, którego celem jest integracja mieszkańców ul. Piaskowej i jej okolic. Piaskownica, to miejsce, które sprzyja nawiązywaniu relacji sąsiedzkich i daje mieszkańcom przestrzeń do realizacji własnych pomysłów – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

MAL Piaskownica to lokal o powierzchni blisko 50 m kw. jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. MAL wspiera rozwój wolontariatu i pozwala włączyć się w życie okolicy.

Zupełnie nowym miejscem na mapie Woli jest z kolei Dom Sąsiedzki na Ulrychowie. Konkurs na prowadzenie tego miejsca wygrała Fundacja Hereditas. To tu okoliczni mieszkańcy mogą brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach, a także sami animować i współtworzyć program zajęć. MAL przy ul. Olbrachta powstał w wolnostojącym, ponad 130-metrowym budynku, który wraz z przylegającym ogródkiem został w ubiegłym roku wyremontowany.

– Chcieliśmy aby to miejsce od samego początku było tworzone we współpracy z mieszkańcami, dlatego przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, na bazie których powstała diagnoza potrzeb i oczekiwań. Mieszkańcy decydowali również o sposobie zagospodarowania samych pomieszczeń – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

Przyznane zostały również dotacje w zakresie pomocy społecznej. Caritas Archidiecezji Warszawskiej będzie wspierał osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej poprzez przekazywanie odzieży oraz artykułów chemii gospodarczej.

Dotację otrzymała również Fundacja Jeden Drugiemu, która przy al. Prymasa Tysiąclecia prowadzi sklep socjalny. - Jest to wyjątkowa placówka handlowa na ternie Warszawy, która oferuje sprzedaż artykułów spożywczych i chemii gospodarczej w niższych cenach. Podopieczni sami wybierają produkty, których potrzebują i kupują je za własne środki. Dzięki temu klienci sklepu mają poczucie bezpieczeństwa, że za niewielkie środki finansowe mogą zapewnić sobie i swoim bliskim niezbędne artykuły spożywcze i przemysłowe – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

