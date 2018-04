Remont Czorsztyńskiej

Rozpoczyna się trzeci etap remontu ulicy Czorsztyńskiej. Prace obejmą odcinek od ul. Sitnika do ul. Magistrackiej.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchy w tym rejonie. W trakcie robót wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni na długości 220 metrów. Wykonawca zaplanował również wybudowanie czterech prostopadłych zatok postojowych.

- To ważna informacja, ponieważ przybędą dodatkowe 63 miejsca postojowe, których w sumie będzie aż o 50 proc. więcej, niż jest teraz – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Wymieniona zostanie też nawierzchnia chodnika po północnej stronie ulicy. Na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 0,5 mln zł.

Remont ul. Czorsztyńskiej został podzielony na trzy etapy. - W ramach pierwszej fazy prac wyremontowaliśmy odcinek od ul. Deotymy do ul. Sitnika. Drugi etap to przebudowa Czorsztyńskiej od ul. Magistrackiej do Al. Prymasa Tysiąclecia. Teraz nadszedł czas, aby zakończyć remont pracami na odcinku od ul. Sitnika do ul. Magistrackiej - mówi Adam Hać, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

Koszt remontu ul. Czorsztyńskiej to ponad 1,4 mln zł.

Czorsztyńska to mała, ale bardzo istotna z punktu widzenia dzielnicy ulica. - Teren wokół jest gęsto zaludniony a sama uliczka łączy trasę Prymasa Tysiąclecia z Kołem - przypomina Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

- Wykonanie całego remontu na raz mogłoby sparaliżować okolicę, w której sytuacja i tak nie jest prosta w związku z robotami związanymi z budową metra - dodaje.

