Co z kamienicą przy Waliców

Przedwojenna kamienica mieszcząca się przy ul. Waliców 14 została wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Postępowanie dotyczące wpisania kamienicy przy Waliców 14 do rejestru zabytków toczyło się od kilku lat. - To bardzo dobra wiadomość, która daje nam szansę na rewitalizację tego miejsca - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. - Ta kamienica to prawdziwy symbol naszej dzielnicy. To jeden z niewielu budynków z terenu dawnego getta, które zachowały się do dziś - dodaje.

Ulica Waliców łączy polską i żydowską historię Warszawy. Przebiegał przez nią mur getta, a w trakcie Powstania Warszawskiego toczyły się o nią zacięte walki. Zabytkowa już kamienica była niemym świadkiem tych wydarzeń. Zaprojektowana przez Wacława Heppena i Józefa Napoleona Czerwińskiego została oddana do użytku w 1913 roku. W trakcie Powstania bronił się w niej batalion AK "Sowiński", czego pozostałości w postaci zburzonej ściany frontowej możemy obserwować do dziś.

Teraz, po wpisaniu kamienicy przez Wojewódzkiego Konserwatora na listę zabytków, można zacząć dyskusję nad przyszłością budynku. Władze dzielnicy mają na to pomysł. - Chcemy, żeby w przyszłości mieściła się tu miejska instytucja kultury, dostępna dla wszystkich mieszkańców - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. - Pierwszym krokiem do nadania temu miejscu nowego charakteru będzie współpraca z Teatrem Żydowskim przy organizacji Festiwalu Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera" - dodaje.

zw.com.pl