Plac Defilad znowu ożyje

Projektu Plac Defilad obejmuje w tym sezonie 120 dni darmowych wydarzeń m.in. koncertów, filmów, spektakli, wystaw.

- Ten rok dla Placu Defilad będzie rokiem nietypowym. Będzie okazją nie tylko do udziału w wydarzeniach artystycznych, ale też do szerszej dyskusji jak ten plac, który ma zszyć wszystkie nowe budynki, które tu będą powstawały, ma wyglądać w perspektywie 4-5 lat – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje - Ta przestrzeń stanie się największym zagłębiem kulturalnym w tym rejonie Europy. W żadnym innym rejonie na takiej przestrzeni nie będzie funkcjonowało tyle instytucji kultury.

W centrum miasta, na samym początku lipca, powstanie instalacja artystyczna zachęcająca do spędzania czasu razem. W tym miejscu będzie można zobaczyć porcję filmów z serii „Wszyscy Jesteśmy Fotografami", cykle projekcji dokumentalnych VICE oraz pokazy przygotowane we współpracy z Kinoteką. Plac stanie się też klubem Festiwalu Docs Against Gravity.To w tym miejscu odbędzie się też premiera spektaklu "Narkotyki" w reżyserii Oskara Sadowskiego, nagradzane spektakle i najlepsze monodramy, transmisje z londyńskiego National Theater. Będzie można posłuchać koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Sinfonii Varsovii, koncertów Mozart OFF w ramach Festiwalu Mozartowskiego, transmisji z MET Opery w Nowym Jorku, a Marcin Masecki i Tomek Pokrzywiński zaproszą do cyklu Dżemsesji klasycznych – półformalnych spotkań muzyków, chcących przywrócić tradycję wspólnego muzykowania.

Na placu zostanie zorganizowana także największa potańcówka na mieście z JazzBandem Marcina Maseckiego i Janka Młynarskiego, a także transmisja baletów z Teatru Bolszoj.

Pełny program publikowany będzie na www.placdefilad.org a aktualności i najnowsze informacje na profilach na Facebooku (@pldefilad) i Instagramie (@plac_defilad).

zw.com.pl