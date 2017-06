Bulwary : tam trzeba być

Ratusz zaprasza na bulwary wiślane, bo oddany został do użytku kolejny fragment. Planowane są różne imprezy.

Mieszkańcy mogą korzystać z nowych bulwarów nad Wisłą, czyli przestrzeni między mostem Świętokrzyskim a ul. Karową.

- Otworzyliśmy najdłuższy i najbardziej różnorodny odcinek bulwarów. To najpiękniejsze bulwary w Europie i jedna z najatrakcyjniejszych przestrzeni w naszym mieście. Kolejny odcinek bulwarów oddajemy mieszkańcom i turystom w Roku Rzeki Wisły, co również jest symboliczne – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy podczas otwarcia bulwarów.

Na 800 metrowym fragmencie bulwarów między mostami Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim do dyspozycji odwiedzających są falujące ławki, plaża z tarasami solarnymi, figury ryb wiślanych, czy schody do samej rzeki. Jest też m.in. plac "Uniwersytecki" ze sceną oraz "Park Żywej Rzeki".

– Trzy ważne elementy tej inwestycji to po pierwsze zieleń, po drugie różnorodne funkcje – od pluskowiska po plaże, pawilony i amfiteatr. I trzeci wyróżnik: każdy element bulwaru był tak projektowany, aby nie zaszkodziło przejście wysokiej wody, ponieważ jest to teren zalewowy - mówił Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Na bulwarach pojawiło się dużo zieleni. Tylko na otwieranym odcinku posadzono m.in. około 30 grabów, 7 lip, 5700 wierzb purpurowych "Nana", 1900 berberysów, 1080 płożących berberysów "Green carpet" czy 2000 wierzb wiciowych.

Na całej długości tego odcinka – od mostu Świętokrzyskiego do ul. Karowej – położony jest też asfalt na drodze rowerowej. Na tym fragmencie nadrzecznej promenady znalazło się miejsce na niewielki, przeznaczony na kameralne występy, amfiteatr.

Na tym odcinku znajduje się pierwszy z budowanych pawilonów zwany „plażowym". Podzielony został na część gastronomiczną, toaletę publiczną, natryski, wypożyczalnię leżaków i koszy wiklinowych, które są absolutną nowością na bulwarach.

Na bulwarze pojawiły się również figury ryb, a między nimi zainstalowana została fontanna, która przyciągać ma m.in. bogatą iluminacją.

Powoli zbliża się również finał prac na odcinku od ul. Karowej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Tutaj wykonawca powinien zakończyć roboty do 30 czerwca. Na ukończeniu jest także konstrukcja przejścia podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej - wciąż formowany jest teren bulwarów, tak, by mogły cumować tu statki. Budowa przejścia zakończy się jeszcze w czerwcu.

Ostatnie prace trwają równocześnie wewnątrz nadwiślańskich pawilonów. Ich konstrukcja została posadowiona na specjalnych pływakach i przymocowana do masywnych pylonów. Dzięki temu są one odporne na okresowe zalewanie w czasie bardzo wysokich stanów wód.

Projektantami bulwarów wiślanych są dwie pracownie: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa oraz Artchitecture. Prace związane z budową bulwarów wykonuje firma Skanska.

To nie koniec działań na lewym brzegu Wisły. Trwa konkurs, który wyłoni projektanta nadwiślańskich bulwarów na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego. Koszty budowy bulwarów po rozliczeniach wyniosą najprawdopodobniej około 60 mln zł.

Nad bulwarach trwa długi weekend. Będzie można pobawić się na koncertach, wziąć udział w eksperymentach, obejrzeć "wodne" performance.

Bogaty program przygotowało mieszczące się nieopodal Muzeum nad Wisłą oraz Centrum Nauki Kopernik. Muzeum od czwartku zaprasza na cykl wydarzeń związanych z finisażem pierwszej wystawy "Syrena herbem twym zwodnicza". W pawilonie wystawowym i najbliższej okolicy zaplanowano m.in. warsztaty, oprowadzania, koncerty. Część cyklu odbędzie się bezpośrednio nad rzeką, czemu sprzyja nowa infrastruktura – w tym amfiteatr.

To właśnie w nim w piątek wieczorem zaprezentowany zostanie „Abisal/Tonal" - wideoperformans Anny Zaradny z muzyką na żywo. Organiczne brzmienia syntezatorów analogowych, muzyki elektronicznej i przetworzonego kobiecego głosu, staną się ilustracją dla kręconych w latach 20. i 30. pionierskich filmów francuskiego biologa i autora cykli przyrodniczych Jeana Painlevy.

W niedzielę zaś z wysokości tej nowej przestrzeni koncertowej oglądać będzie można performance na łodziach z udziałem Agnieszki Brzeżańskiej, Ewy Ciepielewskiej, Dominiki Olszowy, Marii Kozłowskiej, squirt girls (Justyny Górowskiej i Izabeli Koczanowskiej) oraz koncert muzyki improwizowanej Patryka Zakrockiego i gości.

W niedzielę wieczorem w amfiteatrze wystąpi plejada gwiazd rodzimego folku. Centrum Nauki Kopernik w długi nadwiślański weekend również wychodzi ze specjalnym programem, tyle że doświadczalnym. W niedzielę ubrani na czerwono animatorzy będą zachęcać osoby przechadzające się po bulwarach do poznania żywiołów związanych z rzeką – wody i powietrza. Dzięki nim spacerujący nowootwartymi bulwarami będą mogli sprawdzić jak powstaje wir wodny, czy da się „wdmuchnąć" kulkę do pustej butelki, zatopić nurka Kartezjusza i ukryć telefon w balonie.

Na nowym bulwarze spacerowiczów powitają również warszawscy plażowi. W nadrzecznym punkcie na wysokości muzeum będzie można wypożyczyć od nich leżaki a także sprzęt rekreacyjny i sportowy.

Przez cały długi weekend działać też będzie Kiosk „Przekroju" – miejsce spotkań z redakcją kwartalnika oraz otwartych warsztatów. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

zw.com.pl