Jak się bawiliśmy nad Wisłą

W sobotę na bulwarze Jana Karskiego otwarta zostanie wystawa „Jakże mogłem zapomnieć! Przecież mamy Wisłę!".

Na ekspozycji znajdować się będą zdjęcia, pochodzące z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, ilustrujące jak w okresie międzywojennym spędzano czas na rzece w Warszawie.

Tytuł „Jakże mogłem zapomnieć! Przecież mamy Wisłę!" nawiązuje do artykułu z Kuriera Warszawskiego z lipca 1936 r. Na wystawie można zobaczyć zdjęcia m.in. z pobytu grupy aktorów płynących balią z Krakowa do Gdańska, uczestników spływu „Przez Polskę do morza" czy wyścigów i maratonów pływackich. Zdjęcia powstały w latach dwudziestolecia międzywojennego na potrzeby „Ilustrowanego Kuriera Codziennego", gazety wydawanej w latach 1910-1939 w Krakowie.

Wystawę, która ustawiona zostanie na bulwarze Jana Karskiego, na wysokości ulicy Boleść. Dodatkowo o godz. 20 odbędzie się otwarty koncert (klubokawiarnia „Rejs" na bulwarze Flotylli Wiślanej) zespołu Moribunda, grającego muzykę etno, a w niedzielę, 16 lipca, Fundacja „KIM" zaprasza mieszkańców stolicy na spływ kajakowy warszawskim odcinkiem Wisły oraz spacer ornitologiczny wzdłuż jej brzegów.

zw.com.pl