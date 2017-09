Takie będą bulwary

Już wiadomo kto zaprojektuje kolejny odcinek bulwarów wiślanych.

Kolejny odcinek bulwarów – od Cypla Czerniakowskiego do pomnika Syrenki wraz ze skwerem Tadeusza Kahla – zaprojektuje warszawska pracownia WXCA Sp. z o.o. Ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną tej części nabrzeża Wisły.

– Przebieg obrad był długi, ale co do samego werdyktu byliśmy zgodni. Długie dyskusje były wynikiem złożoności konkursu. Bardzo się przy tym wspieraliśmy, a ocena tych prac jak myślę była dla wszystkich sędziów naprawdę ciekawa – mówiła Maria Saloni-Sadowska, sędzia referent ds. architektury, architekt i prezes Oddziału Warszawskiego SARP.

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na projekt koncepcji urbanistyczno-architektonicznej II etapu nadwiślańskich bulwarów został ogłoszony 28 grudnia 2016 r. Od początku cieszył się dużym zainteresowaniem architektów, o czym może świadczyć liczba 79 złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Po weryfikacji poprawności zgłoszeń oraz po uzupełnieniu braków do pierwszego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 76 uczestników. Sąd konkursowy na posiedzeniu 31 maja 2017 r. zdecydował, że spośród 21 opracowań studialnych, które ostatecznie zostały złożone przez pracownie w pierwszym etapie konkursu, do jego drugiej części zostanie zakwalifikowanych pięć najlepszych. We wtorek, 19 września poznaliśmy zwycięzców.

I nagrodę (80 000 zł) otrzymał warszawska pracownia WXCA Sp. z o.o. W zespole autorskim znaleźli się: Szczepan Wroński, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin oraz Aleksandra Adamczyk. Architektem krajobrazu dla projektu jest Krzysztof Herman, a przy jego powstaniu współpracowali również Piotr Łosek, Michał Lipiec, Piotr Żółtowski oraz DotDesign.

Sąd docenił zwycięską pracę przede wszystkim za „miejski charakter zaprojektowanych przestrzeni umożliwiający zbliżenie miasta do rzeki w sposób godzący zabudowę ze zróżnicowanymi formami zieleni w obrębie terenu zagospodarowania", a także „wprowadzenie czytelnego sferowania intensywności zagospodarowania pomiędzy miastem a rzeką" oraz „możliwość etapowania inwestycji".

Sąd konkursowy zdecydował o nieprzyznawaniu nagrody za drugie miejsce, natomiast przyznał dwie nagrody za miejsce III. III nagrodą (40 000 zł) ex æquo wywalczyły pracownia GRAPH 31 Małuj Joanna (praca o numerze 135531, w zespole autorskim: Joanna Małuj, Filip Kurasz oraz Jakub Figiel) oraz Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o. (praca o numerze 220613, w zespole autorskim Florian Riegler, Roger Riewe przy współpracy z Mikołajem Szubert-Tecim, Pauliną Kostyrą-Dzierżęgą, Ignacym Hołowińskim, Martą Hirsz, Kubą Kopeckim, Heleną Szewiolą, Szymonem Zdziebko i Mateuszem Życińskim).

Przyznano również dwa wyróżnienia w formie nagród pieniężnych po 35 000 zł. Zdobyły je prace zespołu Zuzanny Szpocińskiej, Tomasza Marciniewicza, Jerzego Grochulskiego oraz Karoliny Kayzer, a także zespół w składzie Mateusz Piwowarski, Magdalena Błeszczyńska, Małgorzata Kasińska, Jarosław Ostrowski oraz Marta Wieczorek (współautorami pracy o numerze 330724 byli również Mateusz Rymar, Marcin Lubecki, Wojciech Radwański oraz Marlena Zadros).

Sąd konkursowy wręczył również dwa wyróżnienia honorowe dla dwóch prac, które nie zakwalifikowały się do II etapu konkursu.

Zwycięzca konkursu oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 80 tys. zł otrzyma także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz prowadzenie nadzoru nad jego realizacją.

Mieszkańcy Warszawy od połowy sierpnia mogą już korzystać z ponad dwukilometrowego odcinka nowych bulwarów nad Wisłą. Do dyspozycji odwiedzających są tu m.in. falujące ławki, plaża, figury wiślanych ryb, plac zabaw z trampolinami, nowoczesne pergole, a także punkty gastronomiczne i informacji turystycznej. Na całej długości odcinka, od mostu Świętokrzyskiego do ul. Sanguszki, do dyspozycji jest również ścieżka rowerowa, dzięki czemu można zwiedzać bulwary nie tylko pieszo. Dla wygody mieszkańców zamontowano także stojaki na jednoślady.

zw.com.pl