Plac Powstańców znowu do zmiany

Plac Powstańców Warszawy czekają kolejne zmiany. Ratusz zaczyna dyskusję.

Docelowa wizja placu powstanie w trakcie warsztatów z udziałem architektów. Wypowiedzieć się będzie można również drogą elektroniczną.

Trwają bowiem prace nad planem zagospodarowania rejonu tzw. Ściany Wschodniej, który obejmuje plac Powstańców Warszawy. Miasto przygotowuje też koncepcję budowy parkingów podziemnych. Jeden z nich znajdzie się właśnie pod placem. Dodatkowo rozbudowę swojej siedziby rozważa Narodowy Bank Polski, a wkrótce otwarty zostanie gmach Prudential.

"W obliczu tych zmian czas pójść o krok dalej i zaprojektować docelową koncepcję zagospodarowania tego terenu. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w partycypacyjnym projektowaniu docelowej wizji placu Powstańców Warszawy" - tłumaczą urzędnicy.

Pytań na które trzeba uzyskać odpowiedź jest wiele. A chociażby : jaki plac będzie atrakcyjny dla odwiedzających?; jak powinien być zorganizowany ruch na placu: dla pieszych, rowerzystów, komunikacji miejskiej oraz dla indywidualnych samochodów?; jak kształtować architekturę placu, by nawiązać do jego historii i umiejętnie łączyć ją z tym, co nowe? Finalnie koncepcja zagospodarowania zostaną wypracowane w trakcie warsztatów z udziałem architektów, urzędników miejskich i mieszkańców.

W ramach przygotowań warsztatów o przyszłości placu, w sobotę, 25 listopada, o godz. 12 odbędzie się spacer z varsavianistą Dariuszem Bartoszewiczem. Zbiórka w holu Hotelu Gromada, Dom Chłopa (pl. Powstańców Warszawy 2).

Swoje pomysły można również wysłać na adres konsultacje@um.warszawa.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną mija w czwartek, 30 listopada.

zw.com.pl