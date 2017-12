Taka będzie nowa elewacja na Złotej

Wiadomo jak będzie wyglądała elewacja budynku przy ul. Złotej 11. Ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję modernizacji tego fragmentu Pasażu Wiecha.

Zwyciężył projekt pracowni INTERURBAN Łukasz Piankowski z Gdyni.

- Już jesienią zacznie działać Pawilon Zodiak i plac przed nim, wiosną wyłoniony zostanie projekt tzw. placu Centralnego czyli fragmentu placu Defilad, wkrótce rozpocznie się modernizacja placu Pięciu Rogów. Dbałość o witryny, szyldy, elewacje - styk budynków z przestrzenią publiczną, wpływają na to, że chcemy w tej przestrzeni przebywać i korzystać z lokali usługowych. To przybliża nas do wizji żywych ulic handlowych w centrum Warszawy. Dlatego dla Złotej 11 zdecydowaliśmy się przeprowadzić konkurs architektoniczny – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Konkurs na wykonanie koncepcji modernizacji elewacji budynku przy ul. Złotej 11 został ogłoszony 27 października. Jego celem był wybór najlepszego projektu pod względem estetycznym, przestrzennym i funkcjonalnym. Wpłynęło 13 prac, które ocenił sąd konkursowy w składzie: Jakub Wacławek – sędzia SARP, przewodniczący sądu konkursowego, Marcin Mostafa – sędzia SARP, sędzia referent, Katarzyna Sadowy – sędzia SARP, Grzegorz Okoński – dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, Jacek Nowak – dyrektor Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Warszawa Śródmieście.

Sąd konkursowy przyznał następujące nagrody:

* I nagroda (15 tys. zł) – INTERURBAN Łukasz Piankowski z Gdyni. Skład zespołu autorskiego: mgr inż. arch. Łukasz Piankowski, mgr inż. arch. Weronika Juszczyk

* II nagroda (10 tys. zł) – Michał Ziółkowski i Iwona Ziółkowska z Piaseczna oraz Grzegorz Klimek z Jaworzynka

* III nagroda (5 tys. zł) – inicjatywa projektowa sp. z o.o. Skład zespołu autorskiego: Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Szymon Chwazik, Katarzyna Strzelecka-Paciorek.

Zwycięski projekt został nagrodzony za: nawiązanie we właściwy sposób do historycznych walorów budynku (autorstwa arch. Jerzego Kowarskiego w zespole prof. Zbigniewa Karpińskiego) jako jednego z elementów Ściany Wschodniej; jakość wykonanej analizy pozostałych budynków Ściany Wschodniej dla uchwycenia charakterystycznych detali, użytych materiałów i horyzontalnego charakteru większości budynków; udostępnienie tarasu antresoli wszystkim użytkownikom lokali, umożliwiające zwiększenie o dodatkową kondygnację przestrzeni publicznej; powiększenie wielkości otworów okiennych zarówno na parterze jak i antresoli, dla uzyskania efektu rozświetlonej, szeroko dostępnej przestrzeni dla użytkowników Pasażu; skromność użytych środków architektonicznych, mających niebagatelne znaczenie dla kosztów przebudowy.

Zwycięzca konkursu oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 15 tys. zł otrzyma także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

