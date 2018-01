Zebra na rondzie

Na rondzie R. Dmowskiego będzie można przejść przez Aleje Jerozolimskie i Marszałkowską bez schodzenia do podziemi.

– Naziemne przejścia zrobimy tak, aby uniknąć kosztownych i dużych przebudów – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy. Będzie to możliwe w przyszłym roku.

– W ten sposób to miejsce stanie się przyjaźniejsze dla mieszkańców już w przyszłym roku. W perspektywie kilku lat planujemy natomiast kompleksową przemianę ulicy Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich - dodaje.

Przygotowanie koncepcji przejść poprzedziły badania ruchu. Badacze policzyli nie tylko liczbę samochodów przejeżdżających przez rondo (było aż 30 punktów pomiarowych) ale również pieszych i rowerzystów, w tym także rowerzystów przeprowadzających rowery przejściami podziemnymi. I tak, np. w godzinach szczytu porannego przez rondo przejeżdża ponad 7 tys. samochodów na godzinę a popołudniowego ok. 6,6 tys. Imponujące są liczby mówiące o ruchu pieszych – rano przechodzi tamtędy ponad 14 tys. osób na godzinę, a po południu prawie 22 tys. – to tyle, ilu mieszkańców jest w dzielnicy Wesoła.Projektanci zrobili także rozeznanie w planach instalacji podziemnych, własności gruntów itp.

Koncepcja zakłada, że przy rondzie R. Dmowskiego będą cztery przejścia naziemne: przez ul. Marszałkowską po północnej stronie, za ul. Widok, przez Aleje Jerozolimskie, po wschodniej stronie, na wysokości ul. Parkingowej oraz przez Aleje Jerozolimskie po zachodniej stronie na wysokości ul. Poznańskiej.

Wszystkie przejścia będą miały szerokość ok. 8 m i azyle pomiędzy jezdniami. Do każdego z nich przedłużone zostaną przystanki tramwajowe (wszystkie będą miały po ok. 66 m czyli tyle ile potrzebują dwa tramwaje), a wejście na nie ułatwią pasażerom łagodne rampy.

Szerokość ani liczba pasów ruchu nie zmienią się.

Prace projektowe rozpoczną się w tym roku, a przejścia będą gotowe w 2019 r.

