Meble powinny wrócić do apteki

Generalny Konserwator Zabytków nakazał przywrócenie zabytkowych mebli do apteki przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.

W lutym 2017 r. zdemontowano i wywieziono zabytkowe meble z apteki przy ul. Nowy Świat 18/20 mimo, że były one wpisane do rejestru zabytków. Do 2017 r. apteka stanowiła jedyne w Warszawie wnętrze handlowe, z zachowanym oryginalnym dziewiętnastowiecznym wystrojem sztukatorskim oraz meblowym.

- Przeniesienie zabytkowego zespołu mebli naruszyło wyjątkowy walor obiektu, którym jest niezmienność funkcji i miejsca przez ostatnie ok. 150 lat. Zabytkowa oficyna przetrwała II wojnę światową w całości – wraz z nienaruszonymi wnętrzami – podkreśla prof. Magdalena Gawin, wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków.

Decyzją z 26.10.2017 Stołeczny Konserwator Zabytków nakazał przywrócenie zespołu mebli neogotyckich do ustalonego tradycją miejsca przechowywania w lokalu użytkowym na parterze południowej oficyny przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie w terminie do 31.08.2018 r. W toku postępowania ustalono, że magazyn do którego wywieziono meble nie gwarantuje stabilnych warunków temperaturowych i wilgotnościowych, a ponadto deski, z których zostało wybudowane wyposażenie mają widoczne ślady sinizny i ogniska grzybni. Stwierdzono również, że dłuższe przechowywanie mebli w tych warunkach stwarza poważne zagrożenie zniszczenia zabytku. Fakt ten potwierdził również Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, który przeprowadził kontrolę stanu zachowania zabytku i wydał zalecenie pokontrolne zalecając w terminie do 15.10.2017 r. zmianę miejsca przechowywania mebli.

Do dzisiaj właściciel mebli nie złożył wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich co poddaje w wątpliwość deklarowaną chęć odnowienia mebli. Spółka AP-FARMA podważając zaskarżyła decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednak organ drugiej instancji orzekł o utrzymaniu zaskarżonej decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków w całości.

- Rola dysponenta zabytku sprowadza się do starannego postępowania w stosunku do zabytku, utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie oraz jak najlepsze jego wykorzystanie dla dobra ogółu, ze względu na jego walory architektoniczne, historyczne czy naukowe - przypomniała w swojej decyzji prof. Magdalena Gawin.

Zgodnie z jej decyzją spółka jest zobowiązana do przywrócenia zespołu mebli neogotyckich do ustalonego tradycją miejsca przechowywania w lokalu użytkowym na parterze południowej oficyny przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie najpóźniej do dnia 31.08.2018 r. Niewykonanie nakazu będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zapowiada resort kultury w wydanym komunikacie prasowym.

zw.com.pl