Warszawa zabłyśnie

8 grudnia ulice Warszawy rozbłysną wyjątkową iluminacją.

Ratusz zaprasza wszystkich warszawiaków na spacer po Krakowskim Przedmieściu, które w sobotę, 8 grudnia, ok. godz. 15.30 rozbłyśnie po raz pierwszy w tym sezonie. Tuż po zapadnięciu zmroku, przy pomniku Kopernika będzie można zobaczyć teatr uliczny, a w nim bajkowe skrzaty, śnieżynki i anioły sypiące na publiczność anielski pył. Stamtąd w asyście Orkiestry Mikołajów będzie można ruszyć szlakiem świetlnych ozdób aż do Multimedialnego Parku Fontann. W trakcie wędrówki będzie można spotkać mikołajkowe chóry, orkiestry dęte i oryginalną orkiestrę dudziarzy – Pipes and Drums, która jako jedyna w Polsce wykonuje tradycyjną szkocką muzykę na wielkich dudach szkockich.

O godz. 17 przy hotelu Bristol będzie można obejrzeć świetlny pokaz audiowizualny wyświetlany na tym historycznym budynku. Spacer Traktem Królewskim będą umilać występy chórów – profesjonalnych i złożonych z warszawiaków.

Po drodze na spacerowiczów będą czekały liczne atrakcje oraz słodkie upominki, a z głośników popłyną świąteczne melodie. Spragnionych i zmarzniętych spacerowiczów MPWiK poczęstuje herbatą przygotowaną z warszawskiej kranówki. Dodatkowo rozgrzewać będzie świąteczny barszcz przygotowany według tradycyjnej receptury.

A po dotarciu na Podzamcze będzie można zobaczyć zimową iluminację fontann. Na pokazy ratusz zaprasza o pełnych godzinach: 16, 17, 18, 19 i 20. Piętnastominutowe spektakle będą się odbywały w piątki, soboty i niedziele do 28 stycznia 2019 roku.

Atrakcje uświetniające świąteczną iluminację będą trwać do godz. 19.30.

zw.com.pl