Trakt Królewski dla orszaku

W sobotę i niedzielę Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat staną się deptakiem. W niedzielę Traktem Królewskim przejdzie Orszak Trzech Króli.

Od północy z piątku, 4 stycznia na sobotę, 5 stycznia, zamknięte dla samochodów będą ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do Miodowej, (dopuszczony będzie ruch rowerów). W tym czasie Trakt Królewski stanie się deptakiem, na którym spacerowicze będą mogli podziwiać świąteczną iluminację. Ponownie ruch wróci tutaj w nocy z niedzieli na poniedziałek (6/7 stycznia).

W weekend autobusy linii: 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2 i nocnej N44, jadąc w kierunkach północnych pojadą objazdem ulicami: Świętokrzyska – Mazowiecka – Królewska. Te same linie (z wyłączeniem 128 i 175), jadąc w przeciwną stronę, będą kursowały ulicami: Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Krucza i dalej swoimi trasami. Natomiast linie 128 i 175 (w kierunku pętli Szczęśliwice i Lotnisko Chopina) pojadą ulicami Królewską, Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi.

W niedzielę, 6 stycznia Traktem Królewskim przejdzie 10. Orszak Trzech Króli. Uczestnicy wyruszą z pl. Zamkowego ok. godz. 12.00 i przejdą Krakowskim Przedmieściem oraz Królewską na pl. marsz. J. Piłsudskiego. Od ok. godz. 11.30 do ok. godz. 13.00 wyłączone z ruchu kołowego będą ulice Królewska (od pl. marsz. J. Piłsudskiego do Krakowskiego Przedmieścia) i pl. marsz. J. Piłsudskiego (od Królewskiej do Ossolińskich).

6 stycznia nie będzie można także zaparkować samochodu przy ul. Królewskiej (od pl. marsz. J. Piłsudskiego do Krakowskiego Przedmieścia) oraz przy ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

W czasie przemarszu Orszaku Trzech Króli autobusy linii 107 (tylko w kierunku krańca Kierbedzia) i 111 (w kierunku krańca Gocław) będą kursowały ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi. W kierunku krańca Esperanto linia 111 pojedzie ulicami Królewską i Marszałkowską. Linie: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518, kursując w kierunku krańców południowych, zjadą ul. Kapucyńską w al. „Solidarności" i dalej z pl. Bankowego pojadą ulicami Marszałkowską i Świętokrzyską. Autobusy linii 128 i 175 w kierunku pl. marsz. J. Piłsudskiego będą kursowały ulicami Marszałkowska – Senatorska – Wierzbowa. Linia 222 w kierunku krańca Bielańska pojedzie ulicami Królewską i Marszałkowską. Natomiast pozostałe linie w kierunku krańców Chomiczówka, Konwiktorska, Nowodwory będą kursowały ulicami Marszałkowską i Senatorską.

Orszak Trzech Króli przejdzie również ulicami Targówka. Pochód wyruszy o godz. 13.00 ze skrzyżowania ulic P. Wysockiego i Bartniczej. Trasa będzie prowadziła ul. P. Wysockiego do ul. Matki Teresy z Kalkuty, tutaj przemarsz zawróci i ul. P. Wysockiego dojdzie do wysokości ul. Bartniczej.

Kierowcy, którzy tego dnia planują podróż tymi trasami muszą się liczyć z zamykaniem ruchu przez policję, niemożliwy będzie także przejazd ulicami poprzecznymi (W. Syrokomli). Autobusy linii 114 zostaną poprowadzone objazdem ulicami Rembielińską i Bazyliańską. Autobusy linii 176 z ul. Matki Teresy z Kalkuty skręcą w ul. Rembielińską i dalej pojadą ul. Bazyliańską. Natomiast linia 204 będzie kursowała prosto ul. Rembielińską do ul. Matki Teresy z Kalkuty.

W godzinach 10.00–15.00 uruchomiona zostanie zastępcza linia tramwajowa 71, kursująca na trasie: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – al. „Solidarności" – Wolska – Cm. Wolski.

