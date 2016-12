Czekasz na wizytę zagranicznych znajomych i chcesz pokazać im polską kuchnię? Dowiedz się, które dania z warszawskich restauracji mogą ich zainteresować

Kuchnia polska ma swój urok i może zaskakiwać, zwłaszcza zagranicznych gości. Głębia smaku i niecodzienne połączenia składników mogą być bardzo przyjemnym doświadczeniem kulinarnym. By najlepiej zaprezentować polskie specjały gościom spoza Polski, postaw na dobre restauracja. Warszawa to najlepsze miejsce, by to zrobić. Jakie potrawy wybrać?

Wybór dobrych, polskich restauracji w Warszawie jest bardzo szeroki. Oto krótki przegląd potraw, które pozwolą się zakochać w naszej gastronomii, a które oferowane są przez restauracje w Warszawie.

Coś dla wegetarian

Dania wegetariańskie to bezpieczna opcja zwłaszcza wtedy, gdy zapraszasz na obiad gości i nie znasz dokładnie ich preferencji żywieniowych.. Co mogą im zaoferować polskie restauracje? Zacznijmy od podstaw, a więc od pierogów. To chyba najbardziej znane danie kuchni polskiej. I oczywiście, dostępne jest np. w wersji z mięsem, czy też okraszone skwarkami. Ale znajdziesz również wersję wegetariańską – np. pierogi ruskie, z kapustą i grzybami, czy też na słodko – z serem, jagodami czy truskawkami.

Wołowina albo drób

Jeśli wołowina, to zdecydowanie zrazy zawijane, na Śląsku nazywane roladami. Te prawdziwe powstają właśnie z mięsa wołowego. Dobrym pomysłem jest także tzw. sztuka mięsa w sosie chrzanowym, lub potrawa z cielęciny, np. eskalopki.

Drób? Poza klasycznym kotletem z fileta z kurczaka, który doskonale znamy z każdego domu, warto sięgnąć po kaczkę z jabłkami, czy też gęsinę – tradycja jej jedzenia ożywa na nowo i dziś restauracje w Warszawie dość często oferują to mięso swoim gościom.

Klasyka, czyli… wieprzowina

… bo bez niej polskiej kuchni po prostu, nie ma. Jeśli więc Twój gość ją jada, koniecznie zabierz go na danie wieprzowe. Klasyczny schabowy – koniecznie z kością, a może golonka w piwie? Obie opcje będą ciekawym doświadczeniem kulinarnym. Dobrym pomysłem będzie również sięgnięcie po żeberka w miodzie.

A jeśli macie ochotę na danie z grilla – niech będzie to nasza, tradycyjna, polska kiełbasa – jej smak jest doskonale znany na całym świecie. To nie koniec możliwości, gdy chodzi o dania kuchni polskiej. Są jeszcze doskonałe dania z rybami, grzybami, owocami. Jest w czym wybierać.

