Kto tak naprawdę odpowiada za materiały oglądane w mediach?

Warszawa jest w zasadzie jedynym tego rodzaju miastem w Polsce – to tutaj znajdziemy praktycznie wszystkie liczące się na rynku mediów stacje telewizyjne, to również tutaj tworzone są materiały informacyjne, które przekazywane są następnie właśnie nam – oglądającym. Kto jednak tak naprawdę za nimi stoi, kto je przygotowuje, a także ile dostaje za to pieniędzy?

Zarobki według statystyk

Według prowadzonych danych statystycznych, w mediach można zarobić średnio od 6 600 w Polsacie, przez 6 900 złotych brutto w Telewizji Polskiej, aż do 8 100 złotych brutto średnio w TVN-ie. Najczęściej jednak to prezenterzy oraz operatorzy kamer czy montażyści dostają największy kawałek tego smakowitego tortu. Nad materiałami pracuje jednak cały sztab ludzi, w większości ludzie młodzi, chcący zdobyć doświadczenie czy zwyczajnie marzący o tym, że kiedyś zostaną dostrzeżeni oraz zauważeni, a także – że awansują.

Rzeczywistość nieco mniej kolorowa

Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie materiałów, a więc głównie graficy, researcherzy czy montażyści zarabiają znacznie mniej. Szczególnie osoby odpowiedzialne za poszukiwanie informacji, grzebanie w archiwach, chodzenie na konferencje i nagrywanie wypowiedzi nie mogą liczyć ani na wielkie pieniądze, ani często na normalne umowy. W większości ich przypadków można liczyć na umowy śmieciowe, głównie umowy o dzieło – dokładnie tak jak w przypadku rozgłośni radiowych, a zarobki mieszczą się w przedziale od 1 200 do 2 500 złotych netto w przypadku Polsatu, w przypadku Telewizji Polskiej oraz TVN-u około 2 000 -3 300 złotych netto. https://www.gowork.pl/praca/warszawa

W stacjach komercyjnych jeszcze gorzej

Znacznie mniej ciekawie ma się sytuacja w wielu komercyjnych stacjach telewizyjnych. W nich stawki za te same obowiązki, wykonywane często nawet przez 8-12 godzin dziennie sięgają nie wyższych pensji, jak 1 000 złotych netto. Skąd więc takie średnie? Oczywiście windowane są przez mniejsze i większe gwiazdki świata show-biznesu. Znany prezenter jest w stanie zarabiać od kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie do nawet 100 000 złotych miesięcznie w przypadku prawdziwych sław.

