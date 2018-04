Telefonia VoIP – jak ją podłączyć w swojej firmie?

W ciągu kilku ostatnich lat coraz więcej użytkowników biznesowych zdecydowało się wymienić telefon stacjonarny na nowoczesną telefonię VoIP. Telefonia internetowa jest bowiem prosta w instalacji i obsłudze, nie wymaga związania się z operatorem długoterminową umową oraz oferuje znacznie wyższą jakość połączeń i szereg udogodnień, które doceni każda nowoczesna firma. Co jednak najważniejsze, telefonia VoIP jest zdecydowanie tańsza od telefonii stacjonarnej.

Wybór rozwiązania do obsługi telefonii VoIP

Decydując się na uruchomienie telefonii internetowej w swojej firmie w pierwsze kolejności musimy zdecydować za pomocą jakiego urządzenia będziemy z niej korzystali. Do wyboru mamy zasadniczo dwie opcje: zakup telefonu internetowego lub obsługę telefonii VoIP za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.

Telefon internetowy to specjalne urządzenie, które swoim wyglądem przypomina telefon stacjonarny. Łączy się jednak nie z infrastrukturą telekomunikacyjną operatora, a bezpośrednio z Internetem. Jeśli więc stawiamy na prostą obsługę i chcemy odbierać połączenia z dedykowanego aparatu telefonicznego w biurze, dedykowany telefon VoIP z pewnością będzie dobrym wyborem.

Jeśli natomiast nade wszystko cenimy sobie mobilność i chcemy z telefonii internetowej korzystać w dowolnym miejscu, nie tylko w firmie, wybierzmy obsługę telefonii VoIP za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację możemy pobrać ze strony wybranego przez siebie operatora VoIP, zainstalować ją na swoim urządzeniu i skonfigurować. Dzięki temu połączenia telefoniczne będziemy mogli wykonywać i odbierać także podczas podróży służbowych, w domu i wszędzie tam, gdzie aktualnie się znajdujemy, tak jakbyśmy byli w biurze.

Przeniesienie numeru stacjonarnego lub wybór nowego numeru

Kiedy już zdecydowaliśmy, z jakiego urządzenia będziemy korzystali, pora zastanowić się, jaki numer telefonu posłuży nam do obsługi telefonii internetowej. Jeśli już posiadamy własny numer stacjonarny dobrym posunięciem będzie jego przeniesiecie do wybranego operatora VoIP. Pozwoli to klientom na kontakt z nami tak jak dawniej oraz pozwoli uniknąć konieczności informowania kontrahentów o zmianie numeru.

Użytkownicy, który zdecydują się jednak na zakup nowego numeru, mają wręcz nieograniczone możliwości. Mogą bowiem kupić wirtualny numer telefonu dowolnego miejsca na świecie. Wybierając numer kojarzony z danym miastem lub państwem mamy bowiem możliwość budowania relacji z klientami miejscowymi, którzy chętniej wybierają usługi świadczone przez lokalne firmy. Firma posiadająca numer stacjonarny wzbudza także większe zaufanie klientów oraz cieszy się większym poważaniem. Warto wziąć to pod uwagę przy wyborze swojego wirtualnego numeru telefonu.

Wybór operatora telefonii VoIP

W ostatnim kroku warto dokładnie przeanalizować ofertę operatorów telefonii VoIP, którzy świadczą swoje usługi w naszym kraju. Różnią się one miedzy sobą nie tylko stawkami za połączenia, ale także wsparciem technicznym oraz zakresem oferowanych usług. Warto więc ocenić, czy wybrany przez nas operator telefonii internetowej oferuje wszystkie niezbędne nam usługi, po to, aby korzystanie z telefonii VoIP było jak najlepiej dostosowane do naszych potrzeb.

Jeśli zależy nam na usłudze na najwyższym poziomie warto postawić na sprawdzonego operatora telefonii VoIP. Bardzo dobrymi opiniami cieszy się telefonia VoIP w Dzinga. Operator ten, oprócz samej telefonii internetowej, oferuje bowiem także rozbudowaną platformę Call Flow Management, która pozwala na jeszcze lepszą organizację komunikacji głosowej w firmie. Platforma CFM sprawdzi się w biznesie każdej wielkości, od małych firm aż po duże korporacje. Dzięki niej możliwe jest nie tylko sprawne zarządzenie komunikacją głosową, ale także zwiększenie swoich zysków ze sprzedaży.

Materiał Partnera