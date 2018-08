Czy ubezpieczenie samochodu przechodzi na nowego właściciela?

Właśnie kupiłeś używany samochód? Podpisanie umowy i wspólne rozliczenie ze sprzedającym to nie wszystko, o czym musisz pamiętać. Dowiedz się, czy ubezpieczenia OC i AC samochodu przejdą na Ciebie i kiedy ubezpieczyciel ma prawo podwyższyć wysokość składki.

Transakcja kupna-sprzedaży pojazdu rodzi obowiązki dla każdej ze stron. Sprzedawca musi nie tylko wydać samochód nabywcy, lecz także przekazać mu następujące dokumenty: polisę OC, dowód rejestracyjny i zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego. Kupujący musi zaś dokonać rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, a także uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych. O przeprowadzonej transakcji kupna-sprzedaży należy też poinformować ubezpieczyciela.

Co się dzieje z OC po zakupie pojazdu?

Zasada jest prosta – wraz z pojazdem na nowego właściciela przechodzi również polisa OC (art. 31 § 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Jako osoba, która zakupiła samochód, masz dwie możliwości – możesz:

korzystać z ubezpieczenia zakupionego przez poprzedniego właściciela – w takiej sytuacji musisz pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo do ponownej kalkulacji należnej mu składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej,

zrezygnować z przekazanego wraz z samochodem ubezpieczenia OC i zakupić własne – wówczas powinieneś dopilnować ciągłości ubezpieczenia, bo przerwa w polisie OC jest zagrożona karą finansową (kary nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Chcesz sprawdzić, czy inne towarzystwa ubezpieczeniowe zaproponują Ci lepsze warunki niż ubezpieczyciel wybrany przez sprzedającego? Wysokość składek możesz szybko porównać w kalkulatorze OC.

Wybierając polisę OC, możesz kierować się wyłącznie ceną – każdy z ubezpieczycieli oferuje taki sam zakres ubezpieczenia. Gdy znajdziesz bardziej atrakcyjne cenowo ubezpieczenie, pozostaje jedynie wypowiedzieć dotychczasową umowę. W zależności od polityki prowadzonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, możesz to zrobić w formie pisemnej lub np. mailowo.

Czy wraz z kupnem pojazdu można przejąć również ubezpieczenie AC?

W odróżnieniu od ubezpieczenia OC, ubezpieczenie AC jest dobrowolne – właściciel pojazdu może, ale nie musi z niego skorzystać. Z tego względu w przypadku tego ubezpieczenia kwestia przechodzenia polisy wygląda inaczej. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą taką politykę, zgodnie z którą w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży polisa wygasa. Niektórzy ubezpieczyciele przewidują wyjątek w sytuacji, gdy przejście własności pojazdu następuje na rzecz leasingobiorcy lub kredytobiorcy, jeżeli leasingobiorca lub kredytobiorca zawarł polisę na rachunek właściciela.

Są również towarzystwa, która umożliwiają przekazanie polisy AC. Jednak choć w praktyce transfer polisy AC jest możliwy, to jednocześnie jest uzależniony od decyzji podjętej przez przedstawiciela ubezpieczyciela.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z ubezpieczenia AC, a nie możesz przejąć polisy, pozostaje jedynie zawrzeć nową umowę. Pamiętaj jednak, aby sprawdzić, jak wybrać ubezpieczenie AC. Ceny składek różnią się w zależności od zakresu oferowanej ochrony. Tylko wówczas, gdy dokładnie sprawdzisz oferowane warunki, znajdziesz najkorzystniejszą ofertę.

Sprzedajesz samochód? Pamiętaj o poinformowaniu ubezpieczyciela!

Nabywca pojazdu najczęściej kontaktuje się z ubezpieczycielem wówczas, gdy nie chce korzystać z otrzymanego ubezpieczenia OC lub jest zainteresowany przejęciem polisy AC. Osoba, która zbyła samochód, ma w tym zakresie więcej obowiązków – musi poinformować ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdu. Zgodnie z art. 32 § 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ma ona na to 14 dni, licząc od dnia transakcji. W piśmie informującym o zbyciu pojazdu należy podać także dane kupującego:

imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub

nazwę, siedzibę i numer REGON (jeżeli kupującym jest osoba prawna).

Wszystkie te dane powinny znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży.

Dopilnowanie formalności związanych z poinformowaniem ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu jest bardzo ważne. W przeciwnym razie towarzystwo ubezpieczeniowe może automatycznie odnowić polisę, a to oznacza, że sprzedawca pojazdu otrzyma wezwanie do uregulowania składki. Poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży pojazdu w terminie wskazanym w ustawie to prosty sposób, aby zaoszczędzić sobie kłopotów i tłumaczeń z dawno zakończonej transakcji.

Materiał Partnera