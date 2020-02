Czym jest Home Assistance i czy warto je kupić?

Skuteczna polisa mieszkaniowa to taka, która gwarantuje kompleksową ochronę adekwatną do indywidualnych potrzeb. W jej ramach można m.in. skorzystać z pakietu Home Assistance zapewniającego dostęp do specjalistycznego wsparcia w różnych sytuacjach.

Pakiet Home Assistance to jeden z najpopularniejszych elementów polisy mieszkaniowej. Nie jest to typowa ochrona finansowa, tak jak ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ale zestaw określonych usług.

Home Assistance – w podstawie czy jako dodatek do polisy?

Home Assistance często pojawia się w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej, choć może być wówczas dość okrojony. Kupując ubezpieczenie nieruchomości na rankomat.pl, trzeba zwykle liczyć się z tym, że pakiet rozszerzony występuje w formie dodatku.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają przeważnie przygotowanych kilka opcji domowego assistance. Pakiet rozszerzony kosztuje kilkadziesiąt złotych w skali roku – średnio 50-80 zł. Nie jest to duży wydatek w porównaniu z kosztami usuwania skutków rozmaitych awarii czy organizacji pomocy przy szkodzie.

Co zapewnia pakiet Home Assistance?

Skład pakietu różni się w zależności od ubezpieczyciela oraz wykupionego wariantu, jednakże da się tu wyszczególnić kilka kategorii usług, w tym m.in.:

interwencje fachowców, np. ślusarza, hydraulika, informatyka, szklarza etc.,

naprawa sprzętu RTV i AGD,

assistance dla rowerzystów,

wsparcie medyczne,

działania organizacyjne podejmowane w razie zaistnienia szkody, np. zabezpieczenie mienia, transport do lokalu zastępczego itp.,

opiekę nad dziećmi osobami niepełnosprawnymi lub starszymi,

opiekę nad domowymi zwierzętami,

całodobowe infolinie – ogólnoinformacyjne, prawnicze, remontowe itd.

Limity w pakiecie Home Assistance

Decydując się na wykupienie rozszerzonego pakietu Home Assistance, trzeba brać poprawkę na limity odpowiedzialności. Dotyczą one zarówno ilości poszczególnych usług, jak i kwot. Przykładowo w ciągu roku można 2-krotnie skorzystać z naprawy sprzętu RTV i AGD, przy czym limit kwotowy na jedno zdarzenie wynosi 600 zł.

Kolejny przykład: ubezpieczony ma prawo do jednej interwencji ślusarza w ciągu roku do maksymalnej kwoty 400 zł. Home Assistance nie funkcjonuje na zasadzie nieograniczonego dostępu do wybranych usług – wyjątek mogą co najwyżej stanowić infolinie informacyjne.

Wyłączenia odpowiedzialności w pakiecie Home Assistance

Domowy assisatnce okazuje się niezwykle przydatny w wielu sytuacjach, niemniej oprócz wspomnianych powyżej limitów ubezpieczyciele określają również wyłączenia odpowiedzialności. W niektórych przypadkach skorzystanie z pomocy w ramach pakietu Home Assistance nie wchodzi w rachubę. Dzieje się tak np. wtedy gdy:

odpowiedzialność za naprawę awarii nie spoczywa na ubezpieczonym, a np. na administracji budynku,

w związku ze stanem poszkodowanego konieczne jest wezwanie karetki,

chodzi o usługi świadczone poza terytorium Polski.

Pełen wykaz wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w OWU.

Pakiet Home Assistance to bardzo pomocny element polisy mieszkaniowej ułatwiający codzienne funkcjonowanie. Prawdopodobieństwa wystąpienia szkody wskutek czynników losowych czy niespodziewanych awarii nie da się wykluczyć – tym bardziej warto odpowiednio zabezpieczyć się przed ich następstwami.

Materiał Promocyjny

Materiał promocyjny