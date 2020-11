Co mógłbyś sobie kupić za 100 euro dzisiaj, a co na początku 2020?

Nie ma wątpliwości, że rok 2020 nas nie rozpieszcza. Sytuacja gospodarcza na całym świecie nie rysuje się w kolorowych barwach. Eksperci przewidują, że prawie wszystkie kraje dotknie kryzys spowodowany skutkami pandemii koronawirusa. Analitycy bacznie obserwują ruchy rządów i banków centralnych państw, podobnie jak inwestorzy, którzy też nie są w najłatwiejszej sytuacji. Wszystko to skutkuje gwałtownymi zmianami na rynkach walut. Kurs euro od początku roku dynamicznie reaguje na wszystkie doniesienia ze świata. Jak się zmieniła cena euro w ostatnich miesiącach?

Łagodny początek roku dla euro

Początek 2020 dla waluty europejskiej zapowiadał się naprawdę dobrze, chociaż nikt nie mógł przewidzieć, co stanie się za kilkanaście tygodni. Cena euro w pierwszych tygodniach stycznia wynosiła ok. 4,24 zł, jednak biorąc pod uwagę notowania euro z początku roku 2 lata temu to i tak spory skok. W rok 2018 wkroczyliśmy, gdy średni kurs euro wynosił około 4,15 zł! Patrząc na aktualny kurs euro, który w tym roku niebezpiecznie zbliżał się do granicy 4,60 zł można zatęsknić za starymi czasami. Jednak pamiętajmy, że zostało jeszcze kilkanaście tygodni do końca roku i rynki mogą nas jeszcze nieraz zaskoczyć.

Koronawirus a euro waluta

Moment kryzysowy nastąpił w połowie marca, gdy koronawirus zaczął szaleć w Europie. W ciągu kilku dni byliśmy świadkami skoku euro o blisko 30 groszy. Ostatni raz takie poziomy euro waluta notowała 10 lat temu. Oznacza to, że chcąc kupić 100 euro (biorąc pod uwagę średni kurs euro na świecie) 23 marca 2020 musieliśmy zapłacić o 37 zł więcej niż np. 15 stycznia 2020. Oznacza to, że w tej cenie mielibyśmy np. 2 bilety do kina w ofercie promocyjnej. Eksperci prognozowali przekroczenie magicznej granicy 4,60 zł za 1 euro, ale tak na tę chwilę się nie stało.

Ile kosztuje euro dzisiaj?

Dzisiaj sytuacja wygląda trochę lepiej - aktualny kurs euro może nie wrócił do poziomów z ostatnich dwóch lat, ale sytuacja niejako się stabilizuje. W ostatnich dniach wykresy kursów walut nie notują dużych wahań. Jednak eksperci biorą pod uwagę kilka scenariuszy na końcówkę roku 2020. Jeżeli szukasz okazji, aby zakupić euro w korzystnej cenie warto sprawdzić ceny w kantorach internetowych (np. tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-pln/). Ciekawą funkcją w kontekście zakupu waluty na atrakcyjnych warunkach jest alert walutowy, dzięki któremu otrzymasz powiadomienie, gdy wybrana przez Ciebie para walutowa osiągnie preferowany kurs.

