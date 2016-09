Bajka została zburzona

Urzędnicy zburzyli budynek w którym przez lata mieściło się schronisko dla bezdomnych samotnych matek.

Budynek przy ul. Skierdowskiej pełniący od lat miejsce schronienia dla bezdomnych przestał istnieć. "Dzięki staraniom urzędników m.st. Warszawy oraz przychylności władz 4 dzielnic udało się znaleźć nowe mieszkania dla 8 rodzin i na zawsze pożegnać się z przeznaczonym do rozbiórki, niefunkcjonalnym, a wręcz zagrażającym życiu mieszkańców budynkiem" - opisują urzędnicy.

Pierwotnie Stowarzyszenie Monar Centrum Samotnych Matek z Dziećmi "Bajka" mieściło się w sześciu barakach. Oficjalnie przestało działać w 2009 roku. Pięć budynków zostało wyburzonych, jeden pozostał. Jego stan techniczny stale się pogarszał, aż w końcu nadawał się do rozbiórki. Pomimo to, do sierpnia w podupadającym obiekcie nadal zamieszkiwały rodziny.

W październiku 2015 r. sprawą "Bajki" zajęła się Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka. W lutym tematem zajęli się również radni Warszawy. W efekcie udało się zapewnić mieszkania socjalne i komunalne dla 8 rodzin czyli 22 osób w tym dziesięciorga dzieci. Mieszkania wskazane przez miasto znajdują się na Białołęce, Pradze-Południe, Pradze-Północ i na Woli. W akcję przeprowadzki lokatorów włączyła się powstająca na Białołęce Galeria Północna.

Pod koniec sierpnia rozpoczęło się sprzątanie i rozbiórka budynku, które zakończyły 20–letni byt dawnego Centrum Samotnych Matek z Dziećmi Monar – Markot „Bajka".

W sąsiedztwie dawnej „Bajki" znajduje się legalnie działający Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja", gdzie mieszkanki objęte są opieką psychologiczną, prawną, socjalną, trenera budżetowego itp. Ponadto ośrodek mieści salę zabaw, bibliotekę, salę warsztatową i plac zabaw.

zyciewarszawy.pl