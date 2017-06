Głębocka będzie przebudowana

Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Głębockiej. Nowa ulica – z chodnikiem i drogą rowerową będzie gotowa w przyszłym roku.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił przetarg na przebudowę ul. Głębockiej od Podwójnej do L. Berensona oraz odcinków ulic L. Berensona i Lewandów wraz fragmentem nowej drogi w rejonie ul. L. Berensona. Łącznie to ok. 2,3 km dróg.

Projekt przewiduje, że ul. Głębocka będzie miała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną też chodniki, drogi rowerowe oraz zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną, Sieczną, Skarbka z Gór i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul.L. Berensona z Kąty Grodziskie powstaną ronda.

Ulica Lewandów zostanie połączona z ul. L. Berensona nową drogą, przebiegającą równolegle do ul. Głębockiej. Wybrany wykonawca będzie miał 16 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację inwestycji (w tym rok na prace budowlane).

Poza robotami drogowymi, wybudowane lub przebudowane będą instalacje podziemne: kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie uliczne, gazociąg oraz sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Równocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybuduje kanalizację ściekową na ul. Głębockiej, L. Berensona i Kąty Grodziskie oraz przebuduje sieć wodociągową w ul. Głębockiej i L. Berensona.

