Nowe żłobki już gotowe

Działają kolejne dwa nowe żłobki na Białołęce. W stolicy w tym roku przybyło ponad 900 miejsc w żłobkach.

- Konsekwentnie każdego roku zwiększamy liczbę miejsc w żłobkach, tak aby jak najwięcej dzieci mogło z nich korzystać. To jest podwójna szansa dla rodziny – rodzice mogą wrócić do aktywności zawodowej, a ich dziecko jest pod dobrą opieką, która zapewnia harmonijny rozwój od najwcześniejszych lat – mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent stolicy podczas otwarcia żłobka przy ul. Truskawkowej.

Na Białołęce dostępnych będzie łącznie 500 nowych miejsc opieki dla najmłodszych warszawiaków w publicznych żłobkach. Własnie oddany został do użytku żłobek przy ul. Truskawkowej i Krzyżówki. Białołęka w październiku uruchomiła też oddziały żłobkowe dla 50 maluszków w nowo wybudowanym przedszkolu przy ul. Skarbka z Gór oraz nowy żłobek dla 150 dzieci przy ul. Książkowej.

Dotychczas dzielnica miała 171 miejsc w publicznych placówkach. Do tego miasto wykupywało w tej dzielnicy 160 miejsc w żłobkach niepublicznych. Aktualnie na Białołęce jest 831 miejsc.

Wszystkie nowe placówki były realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj". Żłobki przy ulicach: Krzyżówki, Książkowej oraz Truskawkowej to parterowe budynki, każdy z 6 oddziałami, wielofunkcyjną salą, zapleczem kuchennym i pomieszczeniami sanitarnymi. W placówkach są też pomieszczenia do ćwiczeń terapeutycznych. Każdy żłobek kosztował nieco ponad 6 mln zł.

Oddziały żłobkowe w przedszkolu przy Skarbka z Gór mieszczą się na parterze jednopiętrowego budynku. Cały obiekt kosztował 9,4 mln zł. Wszystkie żłobki już od przekroczenia ich progu cieszą oko najmłodszych mieszkańców - sale są przestronne i kolorowe, a zakupione zabawki wspierają rozwój psychoruchowy oraz poznawczy dzieci. Budynki będą korzystały z odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła i kolektory słoneczne), co wpisuje się w miejską politykę ochrony środowiska.

Placówki mieszczące się przy ulicach: Truskawkowej, Książkowej i Krzyżówki, zostały objęte projektem „Żłobek dla malucha szansą - na powrót do aktywności zawodowej rodzica" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to, że do tych żłobków przyjmowane są dzieci, których rodzice obecnie nie pracują i chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne.

