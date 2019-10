Nowa linia autobusowa do metra

Ulicą Głębocką jadą autobusy linii zastępczej Z20. Dzięki nim mieszkańcy mają bezpośredni dojazd ze stacji metra M2 Trocka.

Autobusy Z20 jadą ze stacji metra Targówek Mieszkaniowy, przez stację Trocka na ulicę Głębocką. Zapewniają tym samym łatwiejszy dojazd z podziemnej kolei w rejon przebudowywanej ulicy Głębockiej. Jadące w tę stronę autobusy mają na wyświetlaczach kierunek „Okrągła". Nie mają jednak na tym przystanku postoju jak na normalnej pętli, tylko po zabraniu pasażerów od razu jadą w kierunku Targówka.

Autobusy jeżdżą co 20 minut w dni powszednie oraz co 30 minut w święta, trasą: Z20: METRO TARGÓWEK MIESZKANIOWY – M. Ossowskiego – Handlowa – Pratulińska – METRO TROCKA – Trocka – Borzymowska – św. Wincentego – Głębocka – Magiczna – Skarbka z Gór – L. Berensona – Głębocka – OKRĄGŁA – Głębocka – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – METRO TROCKA – Pratulińska – Handlowa – Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego – METRO TARGÓWEK MIESZKANIOWY.

Rozkład jazdy został skoordynowany z kursowaniem autobusów linii 120 i 256.

Linia Z20 będzie funkcjonowała do czasu zakończenia przebudowy ulicy Głębockiej. Wtedy w obu kierunkach będą kursowały autobusy linii 120 i 256. Na przystanki będą podjeżdżały co 20 minut, a ich rozkład zostanie tak ułożony, aby na wspólnym odcinku autobus zabierał pasażerów co 10 minut.

zw.com.pl