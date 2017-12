Lazurowa szersza

Można jechać obydwiema jezdniami ul. Lazurowej. Otwarta została przebudowana wschodnia jezdnia na odcinku od Sterniczej do Górczewskiej.

Nie oznacza to zakończenia wszystkich prac, ponieważ na jezdni zachodniej (w kierunku Sterniczej) brakuje jeszcze ostatniej warstwy nawierzchni. Położona zostanie wiosną, przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych.

Ulica Lazurowa na odcinku od Sterniczej do Górczewskiej ma dwie jezdnie po dwa psy ruchu. Na skrzyżowaniach z ulicami: Szobera, Batalionów Chłopskich, Człuchowską i Siemiatycką pojawiła się sygnalizacja świetlna. Po obydwu stronach ulicy wybudowano chodniki i drogi rowerowe, posadzono też drzewa.

„Nowolazurową" można dojechać aż do Alej Jerozolimskich. Przebudowany odcinek ul. Lazurowej łączy się z wybudowanymi wcześniej odcinkami: fragmentem od Połczyńskiej do Lazurowej (oddanym do ruchu w 2016 r.), odcinkiem pomiędzy ul. Połczyńską a ks. J. Chrościckiego (2015 r.) i al. 4 Czerwca 1989 r. od Alej Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego (otwartą w 2013 r.). Nowa trasa poprawia komunikację pomiędzy Bemowem, Włochami i Ursusem, umożliwiając sprawny dojazd do Alej Jerozolimskich i dróg ekspresowych na południu miasta.

zw.com.pl