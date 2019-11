Problemy na Bemowie i w centrum

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ul. Połczyńskiej i w al. Niepodległości przy ul. Stefana Batorego.

W weekend drogowcy dokończą wymianę nawierzchni południowej jezdni ul. Połczyńskiej (w kierunku centrum). Nowy asfalt pojawi się na 650-metrowym odcinku od ul. Szeligowskiej do Rotundy.

Na czas remontu, od piątku, 15 listopada, od godz. 22.00, do poniedziałku, 18 listopada, do godz. 4.00, zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia tej drogi na odcinku od ul. Lazurowej do Dźwigowej. Od skrzyżowania z ul. Lazurową utrzymany będzie wyłącznie dojazd, jednym pasem, do ul. Szeligowskiej. Dalej ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu.

Na czas robót połączenie z ul. Połczyńską stracą ulice: Nowej Huty i Rotundy. Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich lub al. 4 Czerwca 1989 r. – ks. J. Chrościckiego – Świerszcza – Globusowa – Dźwigowa.

Autobusy linii 105, 197, 713, 743 oraz nocnej N52 (tylko w kierunku Browarna/Rondo Daszyńskiego, Gwiaździsta, Cm. Wolski) pojadą objazdem ulicami: Lazurowa – Człuchowska – Powstańców Śląskich. Autobusy linii nocnej N42, jadące w kierunku Dw. Centralnego, będą kursowały ul. Powstańców Śląskich.

Również w weekend drogowcy będą pracowali na skrzyżowaniu al. Niepodległości i Stefana Batorego. Po północnej stronie skrzyżowania powstaje nowe przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów, a kierowcy zyskają wydzielone fazy do skrętu w lewo z al. Niepodległości w obu kierunkach. W ramach tych prac wymieniona zostanie również nawierzchnia na skrzyżowaniu.

Z tego powodu od piątku, 15 listopada, od godz. 22.00, do poniedziałku, 18 listopada, do godz. 6.00, wyłączona z ruchu będzie wschodnia (w kierunku centrum) jezdnia al. Niepodległości od ul. Rakowieckiej wraz ze wschodnią częścią skrzyżowania z ul. Stefana Batorego. Kierowcy jadący ul. Stefana Batorego od strony Pola Mokotowskiego będą musieli skręcić w prawo w al. Niepodległości, natomiast ci jadący ul. Rakowiecką nie będą mieli możliwości skrętu w lewo w al. Niepodległości w kierunku centrum. Dla jadących al. Niepodległości od strony centrum umożliwiony zostanie skręt w lewo w ul. Rakowiecką. Objazdy zamkniętej jezdni zostaną poprowadzone ulicami: A.J. Madalińskiego lub Rakowiecka – Puławska – L. Waryńskiego lub ul. Żwirki i Wigury do ul. Wawelskiej.

Podczas prac zostanie utrzymany ruch tramwajowy. Autobusy linii 119, w kierunku pętli Rakowiecka-Sanktuarium, z ul. Rakowieckiej skręcą w al. Niepodległości, następnie w ul. A.J. Madalińskiego, św. Andrzeja Boboli i dojadą do swojej trasy na ul. Rakowieckiej. Dla autobusów linii: 167, 174, 200, N34 i N36, jadących w kierunku centrum, będzie obowiązywała trasa objazdowa biegnąca ulicami: Puławska – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej.

W weekend tramwajarze dokończą prace związane z usunięciem pozostałości tymczasowego torowiska w ul. Jagiellońskiej, którym jeździły tramwaje w czasie budowy metra na pl. Wileńskim. Z tego powodu od soboty, 16 listopada, od godz. 6.00, do poniedziałku, 18 listopada, do godz. 4.00, zamknięty będzie wlot ul. św. Cyryla i Metodego.

Autobusy linii 509, jadące w kierunku Nowodworów, pojadą prosto ul. Targową do ul. Ratuszowej. W kierunku Gocławia będą kursowały przez pl. gen. J. Hallera i dalej ulicami Dąbrowszczaków, Inżynierską i Wileńską do ul. Targowej. Linie nocne N14 i N64 (tylko w kierunku Dw. Centralnego) będą jeździły ulicami Inżynierską i Wileńską.

