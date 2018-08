Remonty dróg w dwóch dzielnicach

Wykonawca modernizacji torowiska kolejowego we Włochach i w Ursusie wyremontuje ulicę Świerszcza i Traktorzystów, a w weekend zamknięta będzie Cierlicka.

Prace przy modernizacji linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 447) są już na ostatniej prostej. W najbliższych dniach wykonawca PKP PLK S.A. odtworzy nawierzchnię jezdni na ulicach Świerszcza i Traktorzystów, w miejscach, w których wybudował przejścia podziemne na perony stacji Włochy i Ursus.

W weekend wyremontuje także nawierzchnię ul. Cierlickiej pod wiaduktami kolejowymi. W związku z prowadzonymi pracami obowiązywać będą zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od środy, 22 sierpnia, od około godz. 10.30, do poniedziałku, 27 sierpnia, do około godz. 10.30 zwężona będzie jezdnia ul. Świerszcza w rejonie skrzyżowania z ul. Cienistą. Wprowadzony będzie jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Globusowej. W tym czasie na wysokości parku Kombatantów, będzie można pojechać tylko w kierunku ul. Globusowej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie odbywał się ulicami: Cienista – Obrońców Pokoju – Łuki Wielkie – ks. J. Chrościckiego.

Od piątku, 24 sierpnia, od godz. 23.45, do poniedziałku, 27 sierpnia, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Cierlicka, na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Traktorzystów. W tym czasie jezdnia pod wiaduktem kolejowym zostanie wyłączona z ruchu. Od strony ulic Lalki i T. Kościuszki możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami T. Kościuszki lub M. Spisaka – K. Pużaka – W. Sławka do ul. Dzieci Warszawy i dalej ulicami Ryżowa – al. 4 czerwca 1989 r. do ul. Traktorzystów.

Od 24 do 31 sierpnia ruch na tej ostatniej ulicy, w rejonie stacji PKP Ursus, będzie odbywał się wahadłowo. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do końca sierpnia. Autobusy linii: 177, 187, 517, N35, N85 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

zw.com.pl