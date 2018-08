Drogowcy zamykają ulice

W weekend nową nawierzchnię zyska ulica Wiertnicza w Wilanowie.Zmiany planowane są też na kilku innych ulicach stolicy.

Drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich w zbliżający się weekend przeprowadzą frezowanie ul. Wiertniczej w Wilanowie. To kontynuacja prac, których efektem jest już równa nawierzchnia ul. Powsińskiej.

Od piątku, 24 sierpnia, od godz. 22.00 do poniedziałku, 27 sierpnia, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie jezdnia w kierunku Konstancina-Jeziorny na odcinku od ul. S. Lentza do skrzyżowania z al. Wilanowską. Połączenie z ul. Wiertniczą stracą ulice: Kosiarzy i Obornicka. Z al. Wilanowskiej możliwy będzie tylko skręt ze skrajnego pasa w ul. Przyczółkową, w kierunku Konstancina-Jeziorny. Nie będzie możliwości skrętu z al. Wilanowskiej w ul. Wiertniczą oraz z ul. Przyczółkowej w al. Wilanowską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Nałęczowska – Jana III Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – F. Klimczaka lub A. Branickiego.

W czasie prac zamknięta będzie również pętla autobusowa Wilanów. Autobusy linii 116 i 519 (w kursach tylko do Wilanowa) zawrócą na al. Wilanowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Wiertniczą. Linia 163 będzie kurowała jednokierunkowo ulicami: Z. Vogla – Przyczółkowa – Wiertnicza. Trasa linii 180 zostanie skrócona – autobusy zawrócą przy ul. Łowczej, na pętli Sadyba. Autobusy linii: 139, 164, 519 (do Powsina), 700, 710 i 724 pojadą al. Rzeczypospolitej do ul. A. Branickiego i nią do ul. Przyczółkowej. Wrócą ul. Wiertniczą do ul. Nałęczowskiej. Autobusy linii 725 i 742 dojadą ul. Przyczółkową do przystanku usytuowanego na wysokości pętli i dalej pojadą ul. Wiertniczą do ul. Nałęczowskiej i wrócą ulicami Jana III Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej – A. Branickiego. Al. Rzeczypospolitej i ul. A. Branickiego pojada także autobusy nocne N31 i N50.

W weekend, od piątku, 24 sierpnia, od godz. 20.00 do niedzieli, 26 sierpnia, do godz. 24.00 wykonawca przebudowy ul. Marynarskiej będzie kontynuował montaż belek budowanej estakady w ciągu ul. Postępu. W tym czasie zamknięty dla ruchu będzie odcinek pomiędzy Marynarską a skrzyżowaniem z wjazdami na teren okolicznych biurowców. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Domaniewską i Wołoską.

Również od piątku, 24 sierpnia, zmiany w ruchu wprowadzi wykonawca przebudowy ul. Głębockiej. Zamknięty zostanie wlot ul. Tajemnej. Przebudowywane będą sieci podziemne, a następnie zostanie wybudowana droga na tym krótkim odcinku.

Od czwartku, 23 sierpnia, zwężona będzie ul. Bobrowiecka pomiędzy ul. L. van Beethovena a ul. S. Kierbedzia. Utrzymany będzie jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Chełmskiej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie możliwy ul. Jana III Sobieskiego lub ul. Czerniakowską. Autobusy linii 119 (tylko w kierunku krańca Wiśniowa Góra) z ul. Chełmskiej pojadą objazdem ul. Czerniakowską. Utrudnienia związane są z budową kanalizacji i potrwają do 5 września.

W sobotę i niedzielę, 25 i 25 sierpnia, zamknięta dla ruchu będzie ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Gizów do ul. Goleszowskiej. Na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy deweloper, budujący pobliskie budynki, wymieni nawierzchnię jezdni. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Wolską i M. Kasprzaka. W tym czasie zawieszone będzie kursowanie autobusów linii 255.

Wykonawca modernizacji torowiska kolejowego do Grodziska Mazowieckiego wyremontuje w najbliższych dniach nawierzchnię ulic zajmowanych na czas prowadzenia prac. Węziej będzie na ulicach Świerszcza (od 22 do 27 sierpnia) i Traktorzystów (od 24 do 31 sierpnia). Odwołał jednak zapowiadane na weekend zamkniecie ul. Cierlickiej. Prace na tej ulicy zostaną wykonane w innym terminie.

