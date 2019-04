Stan budowy metra na Bródnie

Z zamkniętych ulic Bródna zniknęła nawierzchnia, zdemontowano też niektóre elementy oświetlenia ulicznego. Zaawansowane prace są na stacji Metro - Bródno.

Stacja C21 – Bródno, to ostatnia i jednocześnie najszersza z planowanych stacji M2. Nietypowy układ torów odstawczych sprawia, że podziemna konstrukcja będzie miała ponad 70 metrów szerokości. To tam znajdzie się także komora startowa dla maszyn drążących, dlatego korpus stacji musi być ukończony jako pierwszy.

Choć plac budowy wydaje się być nieuporządkowany – wprawne oko dostrzeże już konstrukcję murków prowadzących w miejscu, gdzie jeszcze niedawno była ulica Kondratowicza. Murki to pierwszy etap budowy korpusu stacji. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne głębienie ścian szczelinowych, które są najważniejszym elementem konstrukcyjnym przyszłych stacji. Samo głębienie rozpocznie się w ciągu miesiąca. Wykonawca ściąga już na plac ciężki sprzęt, pojawiły się też charakterystyczne, czerwone silosy na bentonit. Bez niego budowa ścian szczelinowych byłaby niemożliwa. Bentonit to zawiesina, która po wypełnieniu wąskiego wykopu zabezpiecza go przed osypaniem, co z kolei umożliwia montaż klatek zbrojeniowych, a potem samo betonowanie.

Równolegle z budową murków i ścian szczelinowych wykonawca przekłada podziemne instalacje. Jedną z nich jest duży kolektor ściekowy, który będzie budowany metodą mikrotunelingu. Zamiast układać rury w ogromnym wykopie, specjalna głowica skrawająca będzie przeciskać się dwa piętra pod ziemią układając za sobą rury kolektora. Szyb startowy dla maszyny drążącej jest już gotowy, a na placu budowy widać ułożone w rzędzie obudowy kolektora.

Na pozostałych dwóch stacjach: Zacisze i Kondratowicza – również toczą się intensywne prace. Widać to szczególnie na stacji Kondratowicza, gdzie zerwano już asfalt z części ulicy. Tu także rozpoczęły się już roboty przy budowie murków prowadzących.

Umowę na budowę tego odcinka podpisano 28 września 2018 roku. Na północno-wschodniej końcówce metra powstaną trzy stacje: „Zacisze" pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną, „Kondratowicza" przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej L. Kondratowicza oraz „Bródno" przy skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza i Rembielińskiej. Połączy je ponad cztery kilometry tuneli.

Za ostatnią stacją powstanie również duża hala – z 11 torami – która będzie służyła do zawracania i postoju pociągów. Wybudowane zostaną także trzy wentylatornie. Wykonawca, konsorcjum firm Astaldi i Gulermak, na zrealizowanie projektu wartego 1 397 895 000 zł, ma 36 miesięcy.

zw.com.pl