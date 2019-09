Autobusem do metra

Od 30 września zmienią się trasy autobusów na Targówku, Pradze-Północ i Białołęce. Łatwiej będzie można dojechać do nowych stacji metra.

Pociągi linii metra M2 jeżdżą już na Targówek. Dzięki podziemnej kolei możliwy jest szybki i sprawny dojazd do centrum Pragi, do Śródmieścia i na Wolę z Targówka Mieszkaniowego, ale także – z przesiadką do metra – z Bródna, z osiedli we wschodniej części Białołęki, a także z Marek, Ząbek i Radzymina. Autobusy jeżdżące nowymi trasami zapewnią dogodny dojazd z tych miejsc do podziemnej kolei, przy utrzymaniu wielu bezpośrednich połączeń z Pragą i Śródmieściem.

Od pierwszego dnia kursowania metra na Targówek mieszkańców Bródna dowożą do niego autobusy nowej linii 269. Kolejne zmiany w układzie linii autobusowych zostaną wprowadzone w sobotę, 28 września – dla linii 162 i 517 – oraz 30 września – dla linii 120, 160, 212, 256, 345, 412, 527. Wówczas zlikwidowane zostaną linie 227, 327 i E-7. Nie zmienią się trasy autobusów linii 169 i 170, niewielka korekta trasy zostanie natomiast wprowadzona dla linii 156. Zmian tras linii z kierunku Marek (140, 340 i 738) oraz towarzyszące im zmiany tras linii 412 i 512 zostaną wprowadzone po wdrożeniu nowej organizacji ruchu skrzyżowaniu zbiegu ulicy Trockiej i Radzymińskiej.

Autobusy linii 162 nie będą jeździły na części trasy, która pokrywa się z metrem. Dojadą natomiast do pętli przy pl. Hallera, poprawiając połączenie pl. Hallera – dw. Wileński. Zmieni się trasa linii 517. Podziemna kolej przejmie obsługę połączenia pomiędzy Targówkiem Mieszkaniowym a Śródmieściem. Dlatego autobusy tej linii będą jeździły na krótszej trasie – z Ursusa do centrum, co pozwoli na lepszą regularność jej kursowania.

Autobusy linii 120 dojadą do stacji metra Trocka, zapewniając połączenie z II linią metra mieszkańcom wielu osiedli wschodniej Białołęki. Z ulicy Trockiej pojadą dalej – trasą zmienioną – ale tak jak dotychczas, do ulicy Targowej i Dworca Wschodniego. Trasa z pominięciem ul. Malborskiej, Oknickiej i Lewandów skróci dojazd do metra m.in. mieszkańcom Olesina i Kobiałki.

Trasa linii 256 zostanie połączona ze skróconymi kursami linii 120 w jedną linię. Poprawi to połączenie osiedla Wilno z Targówkiem Mieszkaniowym i wschodnim Bródnem a także zapewni dojazd do metra mieszkańcom osiedli z okolic północnego odcinka ul. Głębockiej co 10 minut przez cały tydzień.

Trasa linii 160 zostanie wydłużona na Białołękę Wschodnią, aby połączyć ten obszar Warszawy z Trasą W-Z i Śródmieściem. Dojazd do stacji metra Trocka z ulic: Gilarskiej, Samarytanka i Z. Jórskiego zapewnią autobusy linii 212 na nowej dłuższej trasie. Linia ta zastąpi linię 120 w relacji Zacisze – wschodnie Bródno – CH Targówek. Autobusy linii 345 jadące z Ząbek pojadą do najbliższej stacji metra.

Linia 412 będzie połączona z E-7 na zmienionej trasie. Autobusy 412 połączą Lewandów, ul. Oknicką, Głębocką z Dworcem Wileńskim. 527 zmieni się w linię dowozową ze wschodniej Białołęki do metra o tzw. wysokiej częstotliwości kursowania. Najbliższą stacją metra, do której autobusy linii 527 (i linii 160) dowiozą pasażerów z osiedla Derby, będzie stacja Trocka. W przeciwnym kierunku przesiadka z metra do linii 527 (i linii 160) będzie na stacji Targówek Mieszkaniowy. Połączenie na Trasę W-Z i do Śródmieścia zapewni linia 160.

Linia 227 zostanie zastąpiona przez metro oraz linię 269. W dojeździe ze wschodniego Bródna do metra linia 327 zostanie zastąpiona przez linie 120, 160, 212, 256 i 527 z przesiadką do drugiej linii metra. Linia E-7 będzie połączona z linią 412 na zmienionej trasie.

