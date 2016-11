Nowy żłobek w Rembertowie

Rada miasta powołała 55 publiczny żłobek.

W styczniu 2017 r. nowa placówka przy ul. S. Fiszera w Rembertowie przyjmie 150 dzieci.

W nowym żłobku skończyły się roboty budowlane. Rozpoczynają się odbiory techniczne. Trwa wyposażanie pomieszczeń. Oddanie placówki do użytku jest zaplanowane na połowę grudnia 2016 r. Wtedy rozpoczną się też zapisy do placówki. Koszt inwestycji to 5 mln zł.

Każdego roku w stolicy przybywa miejsc dla najmłodszych w żłobkach, dzięki budowie placówek, systemowi „opiekuna dziennego" (27 opiekunów zajmuje się 135 dziećmi) i wykupie miejsc w żłobkach niepublicznych. Teraz w żłobkach jest ponad 6300 miejsc dla najmłodszych warszawiaków. To dwa razy więcej niż w 2006 r. W Warszawie w ciągu dziesięciu lat powstało 26 żłobków, w tym 10 miniżłobków.

Do 2018 roku przybędzie jeszcze 2 300 miejsc m.in. dzięki budowie 17 żłobków.

zyciewarszawy.pl