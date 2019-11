Zmiany komunikacyjne w Wawrze

4 listopada prace kanalizacyjne na Walcowniczej spowodują zmiany w kursowaniu autobusów miejskich. To nie jedyne problemy jakie spotkają kierowców w tym rejonie miasta.

Na ul. Walcowniczej trwa budowa kanalizacji sanitarnej. W kolejnym etapie, prace będą prowadzone w rejonie skrzyżowania z ul. Narcyzową. Z tego powodu od poniedziałku, 4 listopada, nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Walcowniczej w ul. Narcyzową. Autobusy linii 115, 142 i nocnej N22 pojadą skróconą trasą ulicami: Podkowy – Patriotów – Ochocza (powrót: Ochocza).

Autobusy linii 213 będą kursowały natomiast objazdem ulicami Petunii i Bartoszycką. Ponadto uruchomiona zostanie zastępcza linia Z15 kursując na trasie: PKP Falenica – Walcownicza – zawrotka na rondzie na skrzyżowaniu z ul. Patriotów – Walcownicza – Bystrzycka – Podkowy – Patriotów – Ochocza (powrót: Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza) – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii (powrót: Petunii – Bartoszycka) – Hiacyntowa – Techniczna – Złotej Jesieni – Podkowy – Aleksandrów.

W Wawrze trwa również przebudowa ul. Wał Miedzeszyński, od ul. Trakt Lubelski do węzła z Południową Obwodnicą Warszawy. Droga na tym odcinku będzie miała dwie jezdnie. Ruch pomiędzy stacją paliw a ul. Nową odbywa się już nowo wybudowaną jezdnią.

We wtorek, 5 listopada, ok godz. 5.00 wyłączona z ruchu zostanie istniejąca jezdnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do stacji paliw. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na w większości gotową jezdnię zachodnią. Ulica Przewodowa zachowa połączenie z ul. Wał Miedzeszyński. Takiego połączenia nadal nie będzie miała ul. Strzygłowska. Równocześnie zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski. W związku z przywróceniem ruchu okrężnego na rondzie wróci możliwość skrętu z ul. Wał Miedzeszyński w lewo w Trakt Lubelski.

W poniedziałek, 4 listopada, ok. godz. 22.00. warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich rozpoczną natomiast przebudową północnego skrzyżowanie ulic Przyczółkowej i Ł. Drewny. W tym miejscu powstanie także sygnalizacja świetlna.

Na czas prac, które potrwają niemal do końca listopada, zamknięte dla ruchu zostanie połączenie tzw. bocznej ul. Przyczółkowej (od ul. Czekoladowej) z ul. Ł. Drewny. Objazd będzie prowadził ul. Przekorną. W tym czasie autobusy linii 139 i 251 oraz nocnej N50 pojadą objazdem ulicami Ł. Drewny i Przekorną. Autobusy linii 339 i 519 będą kursowały prosto ul. Ł. Drewny.

Ruszają również prace związane z przebudową ul. Górczewskiej na odcinku pomiędzy placem budowy metra a ul. Płocką. Z tego powodu od poniedziałku, 4 listopada, ulica na tym fragmencie zostanie wyłączona z parkowania.

