Żółw, ptasi azyl oraz ochronka dla zwierząt

Warszawskie ZOO dzięki funduszom unijnym postara się odbudować populację żółwia błotnego na Mazowszu. To nie jedyny projekt ekologiczny finansowany z Unii.

Ponadto dzięki wsparciu unijnemu rozbudowany zostanie również „Ptasi Azyl", a Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt wzbogaci się w specjalistyczny sprzęt weterynaryjny.

Reintrodukcja żółwia błotnego to pionierskie działanie na Mazowszu. W warszawskim ZOO zbudowane zostanie oczko wodne, zakupiony sprzęt, m.in. inkubatory i kamery termowizyjne oraz infrastruktura potrzebna do odbudowy populacji tego chronionego gatunku. Zwierzęta będą natomiast pochodzić z Poleskiego Parku Narodowego lub siedliska z rejonu Chełmskich Parków Krajobrazowych.

– Próba odnowienia populacji żółwia błotnego na Mazowszu to niezwykle ciekawy projekt i cieszę się, że będzie realizowany właśnie na Mazowszu. Mam nadzieję, że dzięki funduszom unijnym oraz staraniom samorządu Warszawy i stołecznego ZOO próby odtworzenia tego gatunku się powiodą – powiedział Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu w "Ptasim Azylu", czyli ośrodku rehabilitacji dla ptaków chronionych zbudowanych zostanie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych i chorych ptaków – 2 duże, 5 średnich i 4 małe. To bardzo ważna inwestycja, bo co roku w Ptasim Azylu przybywa pacjentów. Mieszkańcy Warszawy i okolic często przywożą tu znalezione kontuzjowane ptaki.

Tylko w 2014 r. w azylu przyjęto blisko 3200 ptasich pacjentów należących do ok. 115 gatunków. Ponadto na terenie kompleksów leśnych na Białołęce i na Bielanach rozmieszczone zostaną budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Prowadzone będzie też zimowe dokarmianie.

– To kolejny projekt poświęcony ochronie przyrody, który jest elementem konsekwentnej polityki ochrony występujących na terenie Warszawy gatunków zwierząt i ptaków oraz edukacji ekologicznej mieszkańców – podkreślił wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Duże zmiany czekają również stołeczny Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej 170A. Budowa tego azylu dla zwierząt zakończyła się w ubiegłym roku. Pomoc mogą tu znaleźć chore, ranne i osierocone zwierzęta, które wymagają tymczasowej opieki, leczenia lub rehabilitacji. Tam przygotowują się do samodzielnego życia i powrotu do naturalnego środowiska. Dzięki środkom unijnym zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt weterynaryjny oraz kamery do monitoringu zwierząt.

W ramach projektu na terenie Rezerwatu Łosiowe Błota wybudowana zostanie kładka turystyczna. Ograniczy to wydeptywanie cennych gatunków roślin, zwłaszcza tych, które znajdują się pod ścisłą ochroną. Poza tym w Lesie Kabackim odnowiona zostanie ścieżka przyrodnicza i pojawią się tablice edukacyjno-informacyjne.

Projekt realizowany jest we współpracy z gminą Stare Babice.

zyciewarszawy.pl