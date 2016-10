Jakie imię dla Jaka?

Warszawskie zoo zaprasza do udziału w konkursie „Jak ci na imię, jaku?".

9 października w ogrodzie zoologicznym urodził się młody samczyk jaka. Tym samym liczebność stołecznego stada wzrosła do pięciu osobników. Teraz przyszedł czas by wybrać imię dla malucha.

Jaki są największymi po słoniach i nosorożcach zwierzętami Azji. Ich łacińska nazwa bos grunniens co w wolnym tłumaczeniu oznacza "chrząkający wół". Dzięki swej masywnej budowie i sile nie mają naturalnych wrogów, zaś ich spokojne usposobienie sprawia, że są to dość łagodne zwierzęta. Pewnie dlatego w ich ojczyźnie – Tybecie – wykorzystuje się je jako zwierzęta domowe, tym bardziej, że są one niezwykle wytrzymałe i odporne na trudne warunki.

Propozycje imienia dla warszawskiego jaka (samczyk) należy wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wybiegu jaków w warszawskim zoo. Każdy uczestnik może wrzucić tylko jedną propozycję. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub z całą klasą lub grupą przedszkolną.

Nagrodą dla zwycięzcy (osoby lub grupy) będzie zwiedzanie ogrodu zoologicznego z przewodnikiem w towarzystwie opiekuna lub wychowawcy. W programie oczywiście znajdzie się wizyta u jaka i rozmowa z jego opiekunem. Finał konkursu 30 listopada.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie zoo.waw.pl

zyciewarszawy.pl