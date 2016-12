Urodziny niedźwiedzi polarnych

Aleut i Gregor, warszawskie niedźwiedzie polarne, w piątek skończą sześć lat. W południe dostaną one tort lodowo-śledziowy.

Aleut i Gregor to bliźniacy urodzeni w ogrodzie zoologicznym w Norymberdze. Stamtąd, po uzyskaniu wstępnej samodzielności, przyjechali do Warszawy. W piątek obchodzić będą szóste urodziny. Ten wiek to dla nich początek niedźwiedziej dorosłości.

Wspólne świętowanie połączone będzie z wielką ucztą. Warszawiacy mogą przyjść z podarkami dla jubilatów. Jako prezenty niedźwiedzie chętnie przyjmą słoiki z miodem, chrupki zbożowe czy suszone owoce. Ich największym przysmakiem jest jednak majonez.

Także w piątek opiekunowie Aleuta i Gregora odpowiadać będą na pytania gości zoo. Przy wybiegu polarnych niedźwiedzi będzie można m.in. poznać ciekawostki z życia codziennego bliźniaków czy ich upodobania.

Niedźwiedź polarny jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Jego los z uwagi na niszczenie naturalnego środowiska oraz ocieplenie klimatu stoi pod znakiem zapytania. Aleut i Gregor są ambasadorami „niedźwiedziej sprawy" i razem z pracownikami ogrodów zoologicznych, a także organizacjami ekologicznymi walczą o przetrwanie własnego gatunku.

zyciewarszawy.pl