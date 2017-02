Co nowego w zoo

Liczba gatunków zwierzą zamieszkujących warszawski ogród zoologiczny wzrosła o połowę. Jak to możliwe?

Stołeczne zoo w 2016 roku odwiedziło blisko 730 tys. osób.

Mijający rok Miejski Ogród Zoologiczny rozpoczynał z 3796 osobnikami. Kończył zaś z 12 148 zwierzętami. Tak duża zmiana związana jest z powiększeniem i uzupełnieniem ekspozycji przebudowanego w 2015 roku budynku akwarium. Przybyło tam około 8000 ryb i kilkadziesiąt kolonii koralowców. Wśród ponad 20 sprowadzonych gatunków są m.in. pokolce, zebrasomy oraz ciekawe okazy ryb słodkowodnych.

Dział Ptaki wzbogacił się o 16 nowych gatunków. Pojawiły się między innymi kapodzioby, łabędź czarnoszyi, hałaśnik maskowy czy sroka błękitna. Kolekcja ssaków powiększyła się o koba nilowego. Hodowla tego gatunku objęta jest skoordynowaną ochroną w europejskich ogrodach zoologicznych. Płazy uzupełniła grupa żab mszystych z Rygi, a gadów dwa gatunki żółwi i dwa gatunki kameleonów.

W warszawskim zoo odtwarzane jest też także stado bongo. W listopadzie do stolicy przyjechała samica parku safari w Ebeltoft w Danii oraz trzy samice ze Szwecji. Samiec dotrze wiosną, z Włoch. Po zakończeniu transportów stado będzie liczyło sześć osobników: pięć samic i samca.

W ubiegłym roku miał również miejsce bardzo skomplikowany transfer. Do Sosto, na Węgrzech, wyjechał dwumetrowy rekin tawrosz piaskowy, a na jego miejsce przyjechały cztery raje omańskie, majestatyczne płaszczki morskie.Sporo przychodów, dotyczy gatunków, które uzupełniły pary lub grupy hodowlane. Na przykład wśród ptaków były to kea (Liberec), paw kongijski (Łódź, Barcelona), koroniec plamoczuby (Banham), szpak balijski (Kolonia, Pilzno), turkawka (Rotterdam). Sprowadzone ssaki to m.in. bongo (Ebeltoft i Boras), gepard (Hilvarenbeek i Arnhem), leniwiec dwupalczasty (Kerzers), pudu (Wuppertal), nahur ( Wrocławia) czy lemur katta (Veszprem).

Warszawskie zwierzęta również wyjeżdżały. Między innymi samica geparda trafiła do Bernburga, sika wietnamski do Hilvarenbeek, samiec leniwca dwupalczastego do Ołomuńca, a wilki grzywiaste do Neuminster. Wiele stołecznych ptaków trafiło również do innych europejskich kolekcji.

Liczba gatunków zamieszkujących zoo wzrosła o prawie 50 i obecnie wynosi 540.

Największą radością pracowników zoo są jednak przychówki. W ubiegłym roku rozmnożono wiele gatunków zwierząt. Wśród tych najciekawszych, a także najbardziej wymagających znalazły się: ryby – m.in. pławikoniki, amfipriony (błazenki) i skalary; gady – m.in. dwa gatunki żółwi - sundajski i żółtogłowy; ptaki – m.in. czubacz żółtodzioby, myszołowie, gołębiaki kasztanowate, barwnice, patagonki i kitty czerwonodziobe. Dużym osiągnięciem jest kolejne, naturalne rozmnożenie kondora królewskiego i udany odchów kazuara hełmiastego. Po raz pierwszy uzyskano przychówki m.in. od takich gatunków jak uszaki białe i pawie kongijskie.

Rozmnożono także 23 gatunki ssaków. Do najcenniejszych przychówków tej grupy zaliczyć należy osła somalijskiego, pięć nahurów i trzy oryksy szablorogie. Po raz pierwszy na świat potomstwo wydały również sprawdzone niedawno zebry Hartmanna. Przychówki dały także siki wietnamskie, wikunie oraz góralki.

W 2016 roku przeprowadzono 412 lekcji, co oznacza, że w zajęciach udział wzięło blisko 10 tysięcy uczniów. Podjęto współpracę z Monarem dzięki czemu przeprowadzono dwa cykle spotkań z dziećmi z praskich świetlic środowiskowych. Zajęcia prowadzone były przez terapeutę oraz edukatora z zoo. Integralną częścią zajęć, w których poruszano m.in. zagadnienia emocji, były lekcje o zwierzętach, ekologii i środowisku naturalnym.

W 2017 roku odbędzie się premiera filmu „Azyl". Obraz ten oparty został na historii państwa Żabińskich i ich willi, która znajduje się na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. W czasie II wojny światowej ówczesny dyrektor Jan Żabiński, wraz z żoną Antoniną Żabińską uratowali w niej ponad 300 uciekinierów z getta. Willa, która została odrestaurowana w 2015 roku jest chętnie odwiedzana, szczególnie przez turystów zagranicznych – głównie z Izraela (około 85 proc. wszystkich gości) oraz z USA, RPA, Japonii, Niemiec.

W 2016 roku ukończono prace przy pawilonie dla lemurów katta, a także rozpoczęto budowę wybiegu dla panter śnieżnych – otwarcie planowane jest na czerwiec 2017 r. Przeprowadzono również remont żyrafiarni (ocieplenie i naprawa elewacji), naprawę ogrodzenia i stajenki dla osłów, a także zmodernizowano oświetlenie w ptaszarni.

W minionym roku rozpoczęto również ekologiczny projekt reintrodukcji żółwia błotnego na Mazowszu. Program ten otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i realizowany jest wspólnie ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta oraz Lasami Miejskimi-Warszawa. W ramach tego zadania powstanie m.in. wybieg ekspozycyjno-hodowlany, w którym w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych, mieszkać będzie stado liczące 10-12 szt. dorosłych zwierząt.

Dużo działań inwestycyjnych przeszło etap przygotowawczy. Do najważniejszych należą przygotowania do remontu alei głównej oraz budowy nowego wejścia od strony ul. Jagiellońskiej. W 2017 roku rozpocznie się też przebudowa pawilonu dla pawianów płaszczowych.

