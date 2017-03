Zrób coś dobrego dla psa lub kota

Rusza akcją "Adoptuj warszawiaka", której celem jest adopcja zwierząt ze schroniska na Paluchu. Ratusz przypomina też o obowiązkach związanych z opieką nad zwierzętami.

autor: Filip Klimaszewski źródło: materiały prasowe +zobacz więcej

Bohaterami akcji „Adoptuj warszawiaka" są psy ze Schroniska „Na Paluchu". Celem tej inicjatywy jest nie tylko promocja adopcji czworonogów, ale także zwrócenie uwagi mieszkańców stolicy na problem bezdomności zwierząt.

W dwóch poprzednich edycjach akcji nowe domy znalazło ponad 200 psów.

– Poprzez tę akcję chcemy zmienić smutny obraz psów przebywających w schroniskach i pokazać, że te łagodne, kochane stworzenia mogą nam towarzyszyć w każdej sytuacji życia codziennego. Mogą jechać z nami autobusem, towarzyszyć nam podczas relaksu w kawiarni czy podczas rodzinnego pikniku, co niejednokrotnie udowodniły nam podczas poprzednich edycji – mówi Henryk Strzelczyk, dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.

VIPsiaki, podobnie jak w zeszłym roku spacerować będą w charakterystycznych miejscach Warszawy. Będzie można je spotkać i poznać bliżej podczas wydarzeń kulturalnych, imprez, czy weekendowego leniuchowania na plaży wraz z mieszkańcami miasta.

Nadchodzące imprezy: 7-9 kwietnia - Warsaw Animals Day, Nadarzyn; 20 maja – Warszawski Dzień Zwierząt, Pola Mokotowskie; 1 lipca – Dzień Psa, Park Skaryszewski.

Ratusz zachęca instytucje do przyłączenia się do akcji. Zaproszenia dla VIPsiaków można przesyłać na adres promocja@paluch.org.pl. Można również wesprzeć akcję udostępniając zdjęcia psów w mediach społecznościowych. Wydarzenia z VIPsiakami można śledzić na portalu Facebook, a także za pośrednictwem strony internetowej.

Poszukiwani wolontariusze

Obecnie z „Paluchem" współpracuje 250 wolontariuszy. Wciąż jednak poszukiwani są nowi ochotnicy. Nabór do wolontariatu w Schronisku „Na Paluchu" prowadzony jest ciągle.

Schronisko zachęca również firmy do zorganizowania wolontariatu pracowniczego w „Paluchu".

Wolontariat w schronisku to nie tylko spacer z psem, to także poszukiwanie dla niego domu oraz szerzenie idei adopcji ze schroniska. I to właśnie w tym obszarze - aktywnej promocji adopcji - najbardziej potrzebne jest wsparcie.

Wolontariusze podczas spotkania w schronisku, po odbyciu szkolenia z zasad bezpieczeństwa, udają się na spacery z psami. Dzięki takim bezpośrednim kontaktom z czworonogami, mają oni możliwość poznania się, a także wykonania pamiątkowej fotografii lub filmu.

Zgłoszenia do wolontariatu można przesyłać na adres wolontariat@napaluchu.waw.pl lub zgłaszać telefonicznie 692 448 612.

Sprzątaj po psie

Sprzątanie po swoich psach jest jednym z podstawowych obowiązków właścicieli tych zwierząt. Niestety wielu z nich wciąż o tym „zapomina". Straż miejska przestrzega, że takie zachowanie może skończyć się mandatem.

Straż Miejska m.st. Warszawy przypomina, że właściciele czworonogów są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Obowiązki ciążące na właścicielach zwierząt domowych zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Są oni zobowiązani m.in. do bezzwłocznego usuwania odchodów zwierząt z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. Nieczystości można umieszczać w oznakowanych pojemnikach lub wyrzucać do koszy na odpady zmieszane.

Właściciel, który uchyla się od obowiązku uprzątnięcia nieczystości po swoim psie, powinien liczyć się z tym, że może za to zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych.

Sprzątanie po własnym psie to nie wstyd. To obowiązek i oznaka postawy prospołecznej – przypominają strażnicy miejscy.

Czipowanie zwierząt

Warszawa ogłosiła przetarg na „Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów". Już wkrótce właściciele czworonogów z Warszawy będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów.

W latach 2012-2014 Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowywało 50 proc. kosztów tych procedur, natomiast od 2015 roku pokrywało całe koszty.

W sumie z akcji prowadzonej przez stołeczny ratusz w latach 2012-2016 skorzystali właściciele 6523 psów i kotów.

Realizacja zabiegów sterylizacji i kastracji czworonogów została w 2016 r. przerwana z powodu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody mazowieckiego. Na szczęście już wkrótce ich wykonywanie będzie ponownie możliwe. Potrzebę realizacji tego typu zabiegów wśród zwierząt właścicielskich dostrzegli parlamentarzyści i przegłosowali stosowną nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Na jej podstawie, a także procedowanego przez Radę Warszawy "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Warszawy w 2017 roku", już niebawem warszawscy właściciele czworonogów będą mogli korzystać z bezpłatnych świadczeń.

21 lutego ogłoszony został przetarg. Oferenci na złożenie dokumentów mają czas do 10 marca, do godz. 10. Przetarg został podzielny na 18 części (według dzielnic), a wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenia zamówienia tylko na jedną jego część. Wykonawca musi prowadzić działalność w zakładzie leczniczym na terenie dzielnicy Warszawy, której dotyczy oferta.

Drugą z bezpłatnych usług weterynaryjnych będzie elektroniczne znakowanie czworonogów. Dzięki tej prowadzonej od 2007 roku akcji liczba bezdomnych zwierząt systematycznie spada – wskazują na to m.in. statystyki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W latach 2007-2016 elektronicznemu znakowaniu zwierząt poddano 88 tysięcy zwierząt. Wszystkie dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do międzynarodowej bazy Safe-Animal.

Usługi czipowania, a także sterylizacji/kastracji psów i kotów świadczone będą od dnia podpisania umów, co nastąpi prawdopodobnie w kwietniu.

Ratusz szacuje, że wartość wszystkich realizowanych w 2017 roku usług przekroczy 500 tysięcy złotych.

zyciewarszawy.pl