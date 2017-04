Parki zyskają świeżość

Unijne dofinansowanie na renowację trzech parków otrzyma ratusz. To prawie 16 mln zł.

Miasto przygotowało projekt uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie i złożyło wniosek o dofinansowanie go w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

– Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie tego projektu – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta Warszawy.

W ciągu ostatnich kilku lat w Warszawie powstało 11 parków, ten projekt pozwoli przygotować trzy nowe ekologiczne przedsięwzięcia. Wszystko będzie kosztowało ok. 23 mln zł (szacunkowa wartość projektu) a unijne dofinansowanie wyniesie niemal 16 mln zł.

Trzy parki mają razem prawie 75 ha terenu, z czego ok. 6,7 ha to nowe tereny zieleni, które będą utworzone na obszarze Parku Pole Mokotowskie i w Parku Ogrody Kosmosu we Włochach (przy ul. Kosmosu, pomiędzy Sympatyczną a Plastyczną).

Park Pole Mokotowskie rozszerzy się o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Miejsce zostanie oczyszczone, założone będą trawniki, powstaną tam m.in. zbiorniki, place zabaw.

Projekt Parku Ogrody Kosmosu to park o naturalnym charakterze, zbliżony do dzikiego ze ścieżkami spacerowymi, ogrodem wypoczynkowym, boiskiem rekreacyjnym. Odtworzona będzie także aleja kasztanowa wzdłuż ul. Kosmosu. Prace w Parku Żeromskiego to przede wszystkim renowacja i wzmocnienie skarpy oraz remont fontanny, będą także nowe nasadzenia roślin.

We wszystkich parkach zakłada się m.in. montaż budek lęgowych dla ptaków i siedliska dla owadów. Dużo uwagi poświęcono retencji wodnej – będą naturalistyczne zbiorniki wodne, a w parku na Żoliborzu wybudowana zostanie studnia czwartorzędowa do podlewania zieleni.

Wszystko ma być gotowe w 2020 r.

zyciewarszawy.pl