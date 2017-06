Odpoczynek wśród miejskiej zieleni

Kolejne mazowieckie parki zostaną zrewitalizowane dzięki unijnym funduszom.

źródło: materiały prasowe Pola Mokotowskiego powiększą się o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania +zobacz więcej

Warszawskie parki: Pole Mokotowskie, park Żeromskiego i Ogrody Kosmosu wkrótce wypięknieją. Wszystko za sprawą unijnych środków. Rewitalizacja czeka nie tylko parki stołeczne, ale również te z mniejszych miast.

Z unijnej kasy

Środki na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niebawem fundusz ten ogłosi rozstrzygnięcie trzeciego naboru wniosków. – Obecnie finalizowana jest ich merytoryczna ocena. Jeżeli wszystkie wskazane na liście rankingowej projekty zostaną pozytywnie zweryfikowane, dofinansowanie otrzymają jeszcze dwa projekty z województwa mazowieckiego. – wyjaśnia Donata Bieniecka-Popardowska z NFOŚiGW. Chodzi o Grodzisk Mazowiecki i Łochów.

W ich wypadku dofinansowanie ze środków funduszu wyniesie 9,5 mln zł, a całkowita wartość inwestycji to 11 mln zł.

Ogródek seniora i nie tylko

Grodzisk Mazowiecki ma bardzo szerokie plany wykorzystania unijnych środków, jeżeli je otrzyma.

– Na osiedlu Kopernika w miejscu, w którym znajduje się stary zaniedbany plac zabaw, chcemy stworzyć ogród dla seniorów, których najwięcej mieszka na tym osiedlu – mówi Monika Kwiczak z Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim. Będzie dużo zieleni oraz donice, w których będą mogli uprawiać warzywa, ławeczki, na których będą mogli usiąść i porozmawiać– opowiada.

W Grodzisku mają również powstać dwa nowe parki: przy ul. Ordona i Bałtyckiej.

Dziś w tej części miasta brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby przyjść i odpocząć – tłumaczy Monika Kwiczak. – Park przy ul. Bałtyckiej będzie w samym sercu miasta, planujemy więc w nim duży plac zabaw dla dzieci i siłownię na świeżym powietrzu. Obok płynie rzeka, dlatego w nawiązaniu do niej powstanie potok składający się z niewielkich kamieni, po których będzie można chodzić.

Miejsce na śniadanie na trawie

Park przy ul. Ordona w Grodzisku Mazowieckim ma być miejscem pikników rodzinnych. Dlatego władze miasta planują tak go zaaranżować, by nie było problemów z rozkładaniem koca i wspólnym biesiadowaniem. Powstanie też ziemny amfiteatr. Na scenie będzie rosła trwa, a miejsca do siedzenia będą usypane z ziemi. – W kilku jeszcze innych rejonach miasta chcemy rewitalizować zieleń – dodaje Monika Kwiczak. – W sumie nasze plany obejmują aż 15 miejsc w Grodzisku Maz.

Więcej parków

Ambitne plany ma również Warszawa. W porównaniu z tymi z Grodziska Mazowieckiego są one na dużo bardziej zaawansowanym etapie.

Władze Warszawy podpisały niedawno umowę z NFOŚiGW, Odbyło się to w ramach wcześniejszego, drugiego naboru wniosków.

– W ciągu ostatnich kilku lat w Warszawie powstało 11 parków. Ten projekt pozwoli przygotować trzy nowe ekologiczne przedsięwzięcia – tłumaczy Bartosz Milczarczyk z Urzędu Miasta w Warszawie. Warszawskie parki: Pole Mokotowskie, park Żeromskiego i Ogrody Kosmosu mają razem prawie 75 ha terenu, po rewitalizacji powiększą się o ok. 6,7 ha nowych terenów zielonych.

W przypadku Pola Mokotowskiego park ma być powiększony o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, której przeniesienia w inne miejsce już od dawna domagali się warszawscy społecznicy.

Na odzyskanych dla mieszkańców terenach mają zostać założone trawniki, nasadzone nowe rośliny, powstaną oczka wodne i place zabaw.

Rewitalizacja obejmie również park Żeromskiego na Żoliborzu oraz Ogrody Kosmosu u zbiegu ulic Plastycznej i Sympatycznej w dzielnicy Włochy. Różnica między tym parkami jest taka, że dwa od dawna już istnieją, a ten ostatni dopiero powstanie.

Kosmos we Włochach

Ogrody Kosmosu będą usytuowane w obrębie historycznego miasta ogrodu Włochy. Dziś ulica Kosmosu i jej okolice przypominają leśny dukt. Można też znaleźć pozostałości po ogrodach działkowych, które przez długie lata znajdowały się w tej okolicy.

Swoje pomysły co do wyglądu parku Kosmos i tego, co powinno się w nim znaleźć, mogli zgłaszać sami mieszkańcy Włoch. Następnie władze miasta zadecydowały o ostatecznym kształcie tego parku.

– To będzie park o naturalnym charakterze, zbliżony do dzikiego, ze ścieżkami spacerowymi, ogrodem wypoczynkowym, boiskiem rekreacyjnym – tłumaczy Bartosz Milczarczyk. – Odtworzona zostanie także aleja kasztanowa wzdłuż ul. Kosmosu – wyjaśnia.

Natomiast prace w parku Żeromskiego to przede wszystkim renowacja i wzmocnienie skarpy oraz remont fontanny. Będą także nowe nasadzenia roślin.

– We wszystkich warszawskich parkach przewiduje się m.in. montaż budek lęgowych dla ptaków i siedlisk dla owadów – wyjaśnia Bartosz Milczarczyk. – Dofinansowanie wyniesie 16 mln zł, a całkowity koszt rewitalizacji sięgnie 23 mln zł. Prace mają się zakończyć w 2020 r.

To nie pierwszy raz

W ramach drugiego naboru w NFOSiGW dofinansowanie uzyskały trzy projekty z województwa mazowieckiego – oprócz Warszawy jeszcze Żyrardów i Szydłowo.

W sumie kwota dofinansowania wyniosła 31 mln zł, a wartość całkowita projektów to 41,5 mln zł. Natomiast w ramach pierwszego naboru NFOŚiGW przyznał dofinansowanie 10 projektom z województwa mazowieckiego. Wśród beneficjentów znalazły się: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Żuromin, Pruszków, Mińsk Mazowiecki, Piastów i Płock. Całkowita kwota dofinansowania tych projektów wyniosła 42 mln, natomiast łączna wartość przedsięwzięć to 66 mln zł.

"Rzeczpospolita"