Architektura zanurzona w zieleni

Łazienki Królewskie stanowią oazę spokoju. Zawdzięczają to wspaniałym historycznym ogrodom.

źródło: Łazienki Królewskie Holenderski Ogród Kwiatowy przy Starej Oranżerii zachwyca paletą barw źródło: Łazienki Królewskie Świątynia Sybilli odcina się bielą na tle Ogrodu Romantycznego. Uważne oczy zwiedzającego mogą wypatrzyć sarnę. źródło: Łazienki Królewskie +zobacz więcej

Ogrody Łazienek Królewskich to ulubione miejsce spacerów mieszkańców Warszawy i turystów, które swoim pięknem urzeka przez cały czas. Przyciąga bogata flora i fauna oraz znacznie czystsze niż w innych częściach stolicy powietrze. Każdego roku łazienkowskie ogrody odwiedza nawet 3 miliony osób.

Enklawa zieleni rozciąga się na 76 hektarach. Na obszarze tym rośnie ponad 8 tysięcy różnych drzew i krzewów – głównie klony, lipy, dęby i kasztanowce białe, a także magnolie, azalie, oczary i lilaki oraz tysiące mniejszych roślin sezonowych i bylin. Dają one schronie zwierzętom, w tym licznym ptakom gniazdującym i przelotnym, a także owadom.

Przyroda harmonijnie komponuje się z zabytkowymi pałacami i pawilonami oraz wolno stojącymi rzeźbami.

Ogrody Łazienek Królewskich kształtowane były przez 300 lat. Do dziś zachował się ich historyczny podział na trzy ogrody, założone między końcem XVII a początkiem XX wieku.

Ogród Królewski

Znajduje się w sercu Łazienek Królewskich i jest najstarszym pochodzącym z końca XVII wieku ogrodem, który zmieniał się na przestrzeni kolejnych stuleci. Centralny punkt stanowi Promenada Królewska, łącząca pałac Na Wyspie z Białym Domkiem. Drzewa i krzewy rosną w historycznym układzie, uzupełnione bogato ukwieconymi trawnikami.

W Ogrodzie Królewskim podziwiać można jedną z najpiękniejszych osi widokowych w Łazienkach. Tworzy ją linia brzegowa stawu przy pałacu Na Wyspie, pełna różnorodnych drzew i krzewów.

Malowniczo wygląda też obsadzona kasztanowcami białymi aleja Herbowa, która prowadzi od pomnika Jana III do pałacu Na Wyspie.

Charakterystyczne dla Ogrodu Królewskiego są drzewka cytrusowe w donicach – mandarynki, pomarańcze i cytryny, które stoją m.in. na tarasie pałacu Na Wyspie, przy Pałacu Myślewickim oraz w Ogrodzie Oranżeryjnym przy Starej Oranżerii. Na zimę rośliny przenoszone są do nowo wybudowanej Palmiarni.

Ogród Królewski cechuje nie tylko bogata flora, ale też fauna. Podczas spaceru przy pałacu Na Wyspie spotkać można barwne pawie, zaś w alejkach wiewiórki.

W stawach wokół pałacu Na Wyspie żyją kaczki krzyżówki, mandarynki, nurogęsi, karolinki, świstuny i gęsi białoczelne. Pływają tu także karpie i amury. Ryby osiągają wyjątkowe duże rozmiary, gdyż nie można ich odławiać.

Częścią Ogrodu Królewskiego jest Ogród Chiński, który leży między aleją Chińską, Promenadą Królewską a ulicą Agrykoli. Powstał, by przypomnieć XVIII-wieczną modę na „chinoiserie", zapoczątkowaną w Łazienkach Królewskich przez Stanisława Augusta. Znajdują się w nim Pawilon Chiński, symbolizujący pierwiastek męski, i Altana Chińska, uosabiająca kobiecość. Budowle połączone są oryginalnym, kamiennym mostem chińskim. Wokół stoją wierne kopie latarni z Rezydencji Księcia Gonga w Pekinie. Wejście do ogrodu zdobią dwa lwy, symbolizujące dostatek i bogactwo, które Łazienkom podarowała pekińska rezydencja.

W obrębie Ogrodu Królewskiego znajduje się również Holenderski Ogród Kwiatowy przy Starej Oranżerii. Propozycja stworzenia tego wyjątkowego miejsca wyszła od króla Holandii Wilhelma Aleksandra i królowej Maximy, podczas ich wizyty w Łazienkach Królewskich w 2014 roku. Projekt rabat kwietnych wykonał holenderski architekt krajobrazu Niek Roozen. Ogród zdobią rośliny cebulowe, w tym tulipany, liczne odmiany krzewów róż, rododendrony, azalie, hortensje, trawy ozdobne oraz inne byliny. Od wiosny do jesieni kwitną bogatą paletą barw: od ciemnych odcieni fioletu poprzez niebieski, róż, żółty aż po biel.

Ogród Romantyczny

Obejmuje przestrzeń wzdłuż Osi Belwederskiej i jest jednym z ciekawszych XIX-wiecznych założeń ogrodowych. Nieregularnie rosnące drzewa i krzewy otaczają zabytkowe pawilony – Świątynię Sybilli i Świątynię Egipską. Malowniczy charakter miejsca podkreślają Staw Belwederski i sztuczna, meandrująca rzeka ze źródłem w Świątyni Egipskiej.

To tu, w pobliżu Stawu Belwederskiego, zobaczyć można najstarsze drzewo Łazienek Królewskich. To jesion wyniosły, o wysokości 36 metrów i 420-centymetrowym obwodzie. Drzewo ma ok. 220 lat i prawdopodobnie pochodzi z pierwszych historycznych nasadzeń. Równie sędziwe są dwa dęby szypułkowe, które jako pomniki przyrody zdobią Ogród Romantyczny od dwóch stuleci.

Na okazałych drzewach licznie przesiadują ptaki. Można tu zaobserwować puszczyki, jemiołuszkę, jerzyki, zimorodki czy krogulce zwyczajne.

W Ogrodzie Romantycznym żyje również sarna. Trafiła do Łazienek Królewskich, prawdopodobnie jako podrzutek, blisko dziesięć lat temu. Jest w pełni zadomowiona i w ogóle nie zwraca uwagi na spacerowiczów.

Ogród Modernistyczny

Został ukształtowany w latach 20. i 30. XX wieku, w południowej części Łazienek Królewskich przy alei Chińskiej. Kompozycyjnie podzielony jest na dwie części: geometryczną i naturalistyczną. Pierwszą z nich zdobią prostokątne trawniki z piennymi różami i szpalery z cisów, a także biała marmurowa rzeźba Jutrzenki autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej.

Ogród w części naturalistycznej to duża łąka kwietna, wokół której rosną drzewa owocowe; kwitnące bogato wiosną różne odmiany jabłoni, czereśnie i wiśnie. Zobaczymy tu też świerki, lipy, dęby i kasztanowce. Przestrzeń ogrodu uzupełniają m.in. krzewy rododendronów oraz bogate runo.

W stylu modernistycznym utrzymany jest też ogród wzdłuż Alei Ujazdowskich, zaprojektowany przez architekta prof. Oskara Sosnowskiego i otwarty w 1926 r. Stoi tu pomnik Fryderyka Chopina autorstwa Wacława Szymanowskiego. Co roku latem, nieprzerwanie od 1959 r., odbywają się przy nim słynne koncerty chopinowskie.

Ogród zdobią piękne białoróżowe rabaty różane oraz oryginalne, wysokie róże parkowe Fryderyk Chopin.

Muzyka wśród zieleni

W malowniczych zakątkach łazienkowskich ogrodów co roku w lipcu odbywa się Festiwal Strefa Ciszy. Muzyki można słuchać na leżakach lub bezpośrednio na trawie, ciesząc się nią w przyjemnej atmosferze, z rodziną i przyjaciółmi, a artyści są na wyciągnięcie ręki.

Latem w ogrodzie przy Nowej Oranżerii dostępna jest strefa leżakowania, gdzie można przysiąść z książką i odpocząć wśród zachwycającej zieleni.

"Rzeczpospolita"