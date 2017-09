Nasiona buraka cukrowego - która odmiana jest warta uwagi?

Burak cukrowy to roślina okopowa, która pomimo małego udziału zasiewów w Polsce, ma duże znaczenie gospodarcze. Wykorzystuje się ją do produkcji cukru oraz paszy dla zwierząt. W obu przypadkach należy zwracać uwagę na nieco inne parametry poszczególnych odmian. Na które nasiona buraka cukrowego opłaca się postawić?

Z informacji Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wynika, że areał zasiewów buraków cukrowych w Polsce wynosi około 200 tys. ha.„Strefa Agro” szacuje, że upraw i plantatorów będzie przybywać, zważywszy że globalne zapotrzebowanie na cukier rośnie 2,5% w skali rocznej. Buraki uprawiane są jednak nie tylko pod kątem produkcji cukru, ale także paszy (korzenie i liście). Ponadto liście są dobrym materiałem na nawóz organiczne. Potencjalne wykorzystanie nasion buraka cukrowego a także warunki (rejonizacja, rodzaj gleby) to główne czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze odmian.

Buraki cukrowe nasiona – na jakie parametry zwracać uwagę?

Jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze nasion buraka cukrowego jest podwyższenie plonu korzeni. To wiodący trend u producentów, selekcjonujących nowe odmiany. Większa plenność odmiany ma bezpośrednie przełożenie na zysk ekonomiczny. W przypadku zakładania upraw pod produkcję cukru, należy wybierać nasiona buraka cukrowego, które zapewnią później wysoką zawartość sacharozy w korzeniach. Do produkcji paszy można postawić na odmiany, które wytwarzają rozbudowaną część nadziemną (duże i szerokie blaszki liściowe z długimi ogonkami). Jeśli rośliny okopowe będą siane na mniej żyznej, lżejszej glebie warto wybierać odmiany odporne na suszę i radzące sobie w nieprzyjaznych warunkach (np.: Contenta).

Odporność na niekorzystne czynniki, choroby i szkodniki – atut nasion buraka cukrowego

Na wysoki plon buraka cukrowego wpływa także odporność odmiany na choroby, szkodniki oraz inne niekorzystne czynniki. Jeśli częstotliwość uprawy buraka w cyklu płodozmianu jest duża (np.: uprawia się go co 3 lata), należy w pierwszej kolejności postawić na odmiany mało podatne na mątwika buraczanego. W takich miejscach istnieje realne zagrożenie pojawienia się wymienionego gatunku nicienia. Do groźnych chorób buraka zalicza się chwościka buraczanego. Najczęściej do infekcji dochodzi w południowych rejonach kraju. Wybór odmian tolerancyjnych na patogena rozwiąże problem. Inną chorobą, mogącą spustoszyć uprawy buraka cukrowego i tym samym drastycznie obniżyć plonowanie, jest rizomania. Niestety nie ma skutecznych środków doraźnych, które pomogłyby zwalczyć chorobę. Jedynym rozwiązaniem jest postawienie na nasiona buraka cukrowego mało podatne na rizomanię. Ponadto trzeba zwrócić jeszcze uwagę na brunatną plamistość liści i mączniaka. Przy wczesnym siewie oraz uprawie w chłodniejszych rejonach Polski optymalny będzie wybór odmian, które nie mają skłonności do wytwarzania „pośpiechów”. Ryzyko wytwarzania pędów generatywnych w pierwszym roku jest większe na obszarach, gdzie panują niskie temperatury (jarowizacja).

Efektywne odmiany – na nie warto postawić!

Jedną z odmian o dużej sile plonowania jest 'Armesa'. Zapewnia wysoki plon technologiczny cukru, jest tolerancyjna na brunatną plamistość liści, mączniaka, rizomanię i chwościk buraczany. 'Varios' natomiast jest złotym środkiem pomiędzy dobrym plonem, a wysoką zawartością cukru. Odmiana wcześnie wchodzi w okres budowania korzenia oraz magazynowania cukru przez co nadaje się do wszystkich terminów zbioru. Jest odporna na rizomanię i chwościka buraczanego. Mała skłonność do wydawania pośpiechów charakteryzuje odmianę 'Bravura'. Nasiona buraka cukrowego są w dodatku odporne na rizomanię i ograniczają straty przy ogławianiu (nisko osadzona główka). Odmiana, którą opłaca się uprawiać na paszę (wyróżnia ją nie tylko stabilny plon cukru, ale także wysoka zdrowotność liści) to 'Alegra'. W przypadku potrzeby wczesnego zbioru buraków warto wybrać 'Securita'. Oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że żadna odmiana nie rozwiąże problemu błędów popełnianych w agrotechnice.

