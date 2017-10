Warszawskie ogrody

W Warszawie działa już blisko 20 ogrodów społecznościowych. Tworzą je nieformalne grupy, ale także stowarzyszenia i instytucje.

Od tego roku pomocy stołecznym ogrodom społecznościowym udziela także Zarząd Zieleni Warszawy, który od kwietnia zawarł trzy umowy w ramach, których organizacje partnerskie wspierają działania miejskich ogrodników – metodycznie i merytorycznie

– Nasze działania z ogrodnikami zaczęliśmy w kwietniu od warsztatów w ramach zielonego weekendu. Tam rozmawialiśmy m.in. o tym jak miasto i ogrodnicy mogą działać razem i jakie są ich potrzeby, a także o tym jak wspierać nowe i istniejące ogrody, tak by tętniły życiem i zielenią. Wiedzą w tym zakresie dzielą się m.in. specjaliści zaproszeni do współpracy przez Fundację Dóbr Wspólnych i Fundację Altereko. Wspieramy też metodycznie, co ułatwia formowanie grup, wypracowywanie zasad działania i komunikacji. Tu z pomocą idzie Fundacja Konsultacje Społeczne – mówi Sławomir Sendzielski, koordynator ds. programów rozwoju ogrodnictwa społecznościowego w Zarządzie Zieleni Warszawy.

Ogólnodostępny charakter ogrodów społecznościowych oznacza, iż każdy może wziąć udział w jego tworzeniu na zasadach wcześniej ustalonych z liderami lub grupą inicjatywną. Ogrody mogą mieć bardzo różny charakter. Mogą być ozdobne, rekreacyjne czy warzywno-owocowe. Wszystko w pełni zależy od tworzącej go społeczności, a także miejsca, w którym powstaje.

– Stworzyliśmy Latającą Szkołę Ogrodników Miejskich, czyli cykl nieodpłatnych warsztatów i konsultacji przeznaczonych dla osób zaangażowanych w prowadzenie ogrodów społecznościowych – tłumaczy Izabela Mier z Fundacji Dóbr Wspólnych.

W ramach Latającej Szkoły Ogrodników Miejskich prowadzone są zajęcia i warsztaty w 18 tematach, m.in. o metodach nawożenia gleby, przygotowaniu ogrodu na zimę, o produkcji przetworów czy też o założeniu pasieki. Dotychczas przeprowadzonych zostało 5 cykli warsztatów dla blisko 50 osób.

– Bazując na naszym doświadczeniu staraliśmy się układać program tak, by dotykał każdego aspektu ogrodnictwa. Zbieramy informacje zwrotne i będziemy pracować nad dalszymi odsłonami szkoły ogrodniczej – dodaje Mier.

Warszawscy ogrodnicy zyskali również swoje miejsce w sieci. To witryna www.bujnawarszawa.pl.

Obecnie w Warszawie działa 18 ogrodów społecznościowych. Z chęcią stworzenia ogrodu niedawno zgłosiły się także Łazienki Królewskie.

W sobotę, 7 października odbędą się pierwsze Warszawskie Dożynki Ogrodów Społecznościowych. Uroczyste obchody potrwają od godz. 13.00 do 18.00, a przez cały dzień w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone będą m.in. warsztaty i prezentacje, nie zabraknie również konkursów i koncertów.

