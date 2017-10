Parki z dofinansowaniem

Trzy parki powstaną dzięki unijnemu dofinansowaniu Park Akcji „Burza", Fort V Włochy oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

Warszawa przygotowało projekt „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy" i złożyło wniosek o dofinansowanie go w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Projekty zostały dobrze ocenione i już wkrótce podpisana zostanie umowa na dofinansowanie.

Przygotowane do renowacji tereny zielone to teren wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza" (w pobliżu ul. Bartyckiej na Mokotowie), Fort V Włochy (w okolicy ul. Ryżowej i Dojazdowej we Włochach) oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (na Ursynowie, w pobliżu ul. rtm. W. Pileckiego). Razem mają ponad 25 ha powierzchni. Dziś są to tereny zielone nie w całości zagospodarowane, po ich renowacji staną się miejscami odpoczynku, rekreacji, spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

Projekt zakłada utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze fortu, parku na Ursynowie oraz zagospodarowanie terenu kopca na Czerniakowie.

Miasto przywraca świetność zabytkowemu Fortowi V Włochy, m.in. uporządkowano zieleń, zrekonstruowano przejścia przez koszary, kamienny bruk, wały forteczne, wykonano aleję spacerową, powstało też boisko do piłki nożnej.

W ramach projektu przybędą place zabaw dla dzieci, miejsce do ćwiczeń dla dorosłych, stoły do gier planszowych, w ping ponga, szachy terenowe oraz boisko do siatkówki plażowej. Wykonane zostaną prace ziemne – oczyszczenie i utylizacja odpadów z fosy, wzmocnienie skarp, odtworzenie ziemnych elementów fortyfikacji. Będą nowe ciągi spacerowe, ławki, kosze na śmieci. Prace przy zieleni to posadzenie drzew i krzewów(m.in. dębów, brzóz, róż okrywowych), urządzenie trawników-łąk, rozmieszczenie karmików dla ptaków, „hoteli" dla owadów.

Kopiec Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza" to miejsce symboliczne. Park zaprojektowany został tak, aby oprócz swojej funkcji symbolicznej pełnił również rolę terenu rekreacyjnego z bogatą roślinnością. Przygotowano spiralną aleję prowadzącą na szczyt z miejscami ustawienia elementów pomnikowych, place i tarasy widokowe, w tym taras widokowy na szczycie oraz inne aleje, ciągi i placyki piesze.

Do parku przewidziano w sumie osiem wejść. Wejście główne, podkreślające oś widokową zakończoną oświetlonym pomnikiem na szczycie kopca, będzie kontynuacją istniejących monumentalnych schodów. Ze względu na charakter parku wyróżniono dwa typy zieleni - ozdobną o charakterze ogrodowo-parkowym i naturalistyczno-parkową.

Przy wejściach naprzeciw głównych schodów zostanie założona rabata z róż i traw przechodząca łagodnie w trawnik z kwitnącymi kępami kwiatów. W tle rabaty rosnąć będą brzozy, które w formie swobodnych grup podkreślać będą również główne schody. Na szczycie kopca zostaną posadzone duże grupy róż oraz okrywowego jałowca. Także tutaj posadzone zostaną brzozy oraz płaczące jarzębiny. Większa część parku ma charakter naturalistyczny, główny nacisk został tu położony na uporządkowanie drzewostanu.

Projekt przewiduje tam gdzie jest to konieczne wymianę gleby na urodzajną, zakładanie trawników, muraw i runa leśnego oraz krzewów, zachowanie istniejącej wartościowej roślinności i nowe nasadzenia. Południowo-wschodnia część parku jako teren ochronny dla ptaków pozostanie bez ingerencji. Zaplanowano także zadaszone miejsca wypoczynku z ławkami lub stolikami do gier planszowych, plac zabaw dla dzieci, teren dla psów urządzeniami do zabawy, ławki, kosze itp. Przewidziano także tor z przeszkodami ziemnymi dla rowerów górskich.

W kwietniu miasto podpisało umowę na unijne dofinansowanie w wysokości 16 mln zł prac na Polu Mokotowskim, w Park Żeromskiego i w Parku Ogrody Kosmosu. Ich renowacja zakończy się w 2020 r. W ostatnich latach w Warszawie powstało siedem parków, w kilku dzielnicach miasta. Tereny zielone to dziś ponad 40 proc. powierzchni miasta. Prawie 740 ha to parki.

zw.com.pl