Uwaga na silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o możliwości wystąpienia wieczorem i w nocy, na terenie Mazowsza, silnego wiatru.

Prognoza przewiduje na obszarze województwa mazowieckiego w czwartek, 5 października, od godz. 19.00, do piątku, 6 października do godz. 5.00, wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/godz. do 50 km/godz. Z porywami do 60 km/h w subregionie wschodnim, do 70 km/godz. w północnym, do 80 km/godz. w centralnym i zachodnim oraz do 100 km/godz. w subregionie południowym, z północnego zachodu i zachodu.

"Prosimy mieszkańców Warszawy o zachowanie szczególnej ostrożności, usunięcie nieprzytwierdzonych przedmiotów z balkonów i nieparkowanie samochodów pod drzewami" - przestrzegają urzędnicy miejscy.

Jeśli wiatr połamie drzewa proszą o skontaktowanie się z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej Warszawa 19115, portalu www.warszawa 19115 lub zadzwonić pod nr 19115.

