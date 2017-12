Nad Wisłą zamieszkały owce

Stado owiec i kóz, które pojawiły się na wyspie w okolicy mostu Gdańskiego, pomaga ogrodnikom przygotować teren do sezonu lęgowego ptaków.

Jak owce pomagają w lęgach ptaków? Stado ma usunąć – zjeść – z wiślanej wyspy część roślinności, tak, aby w nowym sezonie chętnie lęgły się tu ptaki. Być może w sezonie lęgowym zamieszkają tu m.in. rybitwy, mewy i sieweczki.

„Naturalne koszenie" prowadzone jest przez warszawski Zarząd Zieleni w ramach projektu unijnego oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wypas prowadzony jest przez właściciela zwierząt. Liczące kilkadziesiąt sztuk stado, składające się z owiec rasy wrzosówka i merynos polski, przyjechało spod Warszawy, gdzie również pasie się nad Wisłą. W zależności od warunków pogodowych, a przede wszystkim stanu wody w Wiśle, zwierzęta będą mogły przebywać na wyspie aż do marca.

Ten realizowany w Warszawie pilotażowo projekt, w przypadku powodzenia może być kontynuowany, a wypas prowadzony będzie w innych obszarach nadwiślańskich.

A jak owce mogą pomóc ptakom siewkowym? Preferują one licznie występujące w nurcie ławice piaszczyste i wyspy. Na takich terenach zakładają gniazda – niewielkie wgłębienia w piasku, tworząc kolonie lęgowe. W 2015 r. w ramach projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl powstała wyspa, na której prowadzony jest obecnie wypas.

– Mamy nadzieję, że wypasane owce oraz kozy pomogą w realizacji tego zadania i realnie przyczynia się do uzyskania sukcesu lęgowego na tym obszarze – mówi Iwona Zwolińska, kierownik Projektu Life+ i dodaje – Należy przy tym pamiętać, że to właśnie na warszawskim odcinku międzywala Wisły bytują gatunki rzadkie w skali europejskiej, jak na przykład rybitwa białoczelna. To m.in. z myślą o nich w ramach projektu utworzyliśmy sztuczne wyspy, stałe i pływające, na których ptaki mogą stosunkowo bezpiecznie przystępować do lęgów.

Warszawski odcinek międzywala Wisły jest częścią utworzonego w 2004 roku obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły".

zw.com.pl